Veszélyes kirándulás: ezek a növények égési sérüléseket okozhatnak a bőrön

Nyáron többet tartózkodunk a természetben, de legyen szó akár a kertünkről, akár egy kirándulásról a parkban vagy az erdőben, érdemes óvatosnak lenni. Vannak ugyanis olyan, égési sérülést okozó növények, melyekkel érintkezve a bőrön napégésre hasonlító, fájdalmas sérülés alakulhat ki, extrém esetben másodfokú égésnek megfelelő sérülés jelentkezhet. Azonban nem önmagában a növénnyel való érintkezés váltja ki ezeket a tüneteket, hanem ha a növény nedvét a bőrünkön napfény éri…

Az égési sérülést okozó növények közül a kaukázusi medvetalp a legismertebb és a legveszélyesebb.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2017 grisdee/Shutterstock.

Fényérzékennyé válik a bőr

Sok vadon termő, de akár kerti növény sejtnedvei is olyan anyagokat tartalmaznak, melyek a bőrfelületre kerülve fényérzékennyé teszik a bőrt az adott területen, és amint kimegyünk a napra, égő érzést érzünk, a bőr kipirosodik, és a súlyosabb esetekben 24-48 órán belül felhólyagosodik. A fitofotodermatitisz néven is ismert jelenség során a növény nedveiben található furokumarinok az UV-sugarak hatására elbomlanak, és ezek bomlástermékei miatt alakulnak ki az égési sérülésre emlékeztető, fájdalmas bőrtünetek, figyelmeztet a NÉBIH. A tünetek súlyossága függ attól is, hogy mennyi fényérzékenyítő anyag került a bőrre, és hogy mennyi ideig és milyen erősen érték a napsugarak – nem mindegy, hogy reggel, vagy délben, a legerősebb UV-sugárzás alatt.

De melyek az égési sérülést okozó növények?

Leggyakrabban egyes ernyősvirágzatú növények okozhatják a panaszokat: a szár, a levél és a virágok, de egyes fajok gyökerei és termése is veszélyes lehet. Kirándulások alkalmával a legveszélyesebb a kaukázusi medvetalp, mellyel egyre gyakrabban találkozhatunk hazánkban is. A több méter magasra megnövő növény nagyon veszélyes, ha bármelyik része érintkezik a bőrünkkel, hólyagokat, gyulladást, súlyos égési sérüléseket okoz. Az érintés utáni gyors, szappanos vizes lemosás még segíthet, de ha már kialakultak a tünetek, orvoshoz kell fordulni. Az égési sérülést okozó növények megtalálhatók a kertben is, a füge fehér nedve a bőrre kerülve – bár kevésbé súlyosakat, mint a medvetalp – hasonló tüneteket okozhat. Emellett a konyhakertben a kapor, a lestyán, a zeller, a petrezselyem, az édeskömény, a kerti ruta is okozhat ilyen tüneteket, és a citrusfélék is.