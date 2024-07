Házipatika fesztiválokra – Ezeket vigyük magunkkal, hogy megússzuk ép bőrrel!

Miből álljon össze a házipatika fesztiválokra? Mutatjuk a leghasznosabb túlélőszereket:

Alapcsomag

Alap higiéniás felszerelés, ami nélkül ne induljunk el otthonról: szappan, tusfürdő, fogkefe, fogkrém, WC-papír, nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, óvszer, zsebkendő, törölköző, papucs a zuhanyzáshoz. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a rendszeres és megfelelő tisztálkodásra, ugyanis egy olyan helyen, ahol több száz vagy több ezer ember megfordul a mosdóban, zuhanyzóban, igencsak nagy a fertőzésveszély. WC-használat előtt és után mindenképpen mossunk kezet szappannal, vagy használjunk kézfertőtlenítő kendőt!

Naptej és szúnyogriasztó

Ezek azok a dolgok, amelyekről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Sajnos nem elég, ha csak beszuszakoljuk a hátizsákunkba, használnunk is kell! A napon akár már 20 perc alatt is durván leéghetünk, és piros, hólyagos bőr csak a rövidtávú hatása a napsütésnek. A rosszindulatú bőrdaganatok kiváltója éppen ezek a „most pont elfelejtettem” események. Hogy ne kapjunk napszúrást, viseljünk kalapot, kendőt, amit akár be is tudunk vizezni. A kullancs és szúnyogriasztó szintén szükséges, ugyanis az esti órákban, illetve a vízpart közelében szép számmal támadnak a vérszívók, a kullancsok pedig még nagyobb bajt csinálhatnak, hiszen akár életveszélyes betegségeket is terjeszthetnek.

A legfontosabb gyógyszerek listája:

Fájdalomcsillapító – Nagy hasznát vesszük például másnaposság kezelésére, fejfájás csillapítására

– Nagy hasznát vesszük például másnaposság kezelésére, fejfájás csillapítására Görcsoldó – Nem csak menstruációs görcsök esetén segít, hanem húgyúti, gyomor és bélgörcsök, epe és vesegörcsök esetén is nagy hasznát vesszük.

– Nem csak menstruációs görcsök esetén segít, hanem húgyúti, gyomor és bélgörcsök, epe és vesegörcsök esetén is nagy hasznát vesszük. Széntabletta vagy más hasfogó , ha ránk tör a szapora

, ha ránk tör a szapora Probiotikum – helyreállítja a felbolydult bélflórát

– helyreállítja a felbolydult bélflórát Szemcsepp – a napsütés, a por és a kialvatlanság okozta kellemetlen szempanaszok enyhítésére.

– a napsütés, a por és a kialvatlanság okozta kellemetlen szempanaszok enyhítésére. C-vitamin, B-vitamin komplex, Magnézium – hogy a szervezetünk erős maradjon

– hogy a szervezetünk erős maradjon Allergiás tünetekre antihisztamin-tartalmú tabletta – Nem jó helyette a kalcium tabletta, az ugyanis nem jó az allergiás reakciókra! Felejtsük el végre!

– Nem jó helyette a kalcium tabletta, az ugyanis nem jó az allergiás reakciókra! Felejtsük el végre! Kenőcs rovarcsípésekre, égési sérülésekre

Ragtapasz, kötszer

Sebfertőtlenítő spray vagy kenőcs

Fekete nadálytő krém – rándulásoka, duzzanatokra, véraláfutásokra, zúzódásokra, izom- és ínszalag húzódásokra, ficamokra és gyulladásokra

– rándulásoka, duzzanatokra, véraláfutásokra, zúzódásokra, izom- és ínszalag húzódásokra, ficamokra és gyulladásokra Kullancskiszedő csipesz

Szemöldökcsipesz – Nem azért kell, hogy rendbeszedjük a rakoncátlan szemöldökünket, hanem azért, hogy ha tüske megy a lábunkba, kezünkbe, akkor ki tudjuk szedni.

Energia és vízpótlás

Mindig legyen nálunk egy kulacs, amit megtölthetünk vízzel, és fontos, hogy folyamatosan igyunk, mert el sem hisszük, milyen hamar jelentkezhetnek a kiszáradás kellemetlen tünetei! Csomagoljunk be néhány müzliszeletet, fehérjeszeletet, kekszet, dióféléket. Ezek nem romolnak meg könnyen, bármikor előkaphatjuk, ha üres a gyomrunk, és gyorsan energiához szeretnénk jutni.

