Hűsítő ruhadarabok a rekkenő hőségben – Így válaszd ki őket!

Az izzadás a nyári hónapokban nemcsak kellemetlen lehet, hanem gyakran a ruháinkra is rányomja a bélyegét, szó szerint is és valljuk be, az izzadtságfolt nem túl szexi még egy trendi ruhadarabon sem. De ne aggódj, ha tudatosan öltözködsz, az izzadás okozta kellemetlenségek megállíthatóak. Íme 5 praktikus trükk, hogy hogyan válassz ruhatárat, ami nem izzad rád, és még hűsítő is!

Hűsítő praktikák az izzadás ellen!

Forrás: Shutterstock/Pheelings media

Hűsítő tipp: Legyen légáteresztő anyag!

A műszálas, vagy poliészterből készült anyagok nem a nyár barátai, de pláne nem a bőrünké. Válassz olyan ruhadarabokat, amelyek légáteresztő anyagból készültek, mint például a pamut vagy a vászon. Ezek az anyagok elősegíthetik, hogy a bőröd szabadon lélegezzen, így csökkentve, hogy a nap végére csatakosra izzadjuk magunkat.

Szabás és kivágás

Messziről kerüld az olyan ruhákat, amelyek túl szorosan tapadnak a testedre, mert ezek nemcsak hogy megnehezítik a levegő áramlását, de növelik az izzadás esélyét is. Válassz nőies, de szellős és kényelmes szabású ruhadarabokat, ami nemcsak, hogy egészségesebb viselet, de a bőrödet sem fogja összeszorítani.

Könnyed, nyári viselet

Forrás: Shutterstock

Színek és minták

A sötét színek, mint például a fekete, kék, vagy a sötétzöld vonzzák a meleget, így próbálj világosabb színeket felvenni, mint a fehér vagy a bézs. Ezenkívül a mintázatra is érdemes odafigyelni, mert, ha mégis megizzadnál, a mintás ruhákon az izzadságfoltok is kevésbé láthatók.

A virágos ruha elrejti a foltokat

Forrás: Shutterstock

Frissítő praktikák

Az öltözködés mellett érdemes odafigyelni a higiéniára is, mint a frissítő spray, vagy a nedves törlőkendő, hiszen ezekkel is könnyedén frissen tarthatod magad napközben. Ráadásul jó illatod is lesz tőle, amit a közérzeted biztosan nem fog megbánni.

Az ásványvizes arcpermet minden helyzetben felfrissít

Forrás: Shutterstock

Izzadásmentes anyagok

A tudatos öltözködést nagyban megsegíti, ha olyan ruhákat választasz, amelyek izzadásmentes technológiával vannak ellátva. Ezek az anyagok gyorsan száradnak, és az integrált hónaljpanelekkel segítenek elpárologtatni az izzadságot.

Légáteresztő és izzadásgátló megoldás a lenvászon

Forrás: Shutterstock

Kerüld a zárt cipőt!

A láb izzadása épp oly kellemetlen, mint a hónalj, vagy a hát perzselése. A vászon tornacipő, vagy a peep-toe, azaz a kivágott orrú lábbeli jó alternatíva lehet a nyárra, de a műanyagos, műbőr cipőket - bármennyire is csinosak- messziről kerüljük, hiszen mindamellett, hogy a felforrósítja a lábat, és izzadást okoz, még különböző fertőzéseket is támogat, mint például a lábgombát, amely kellemetlen bőrhámlással, valamint viszketéssel jár.