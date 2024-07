Sminkelés 50 felett, íme a kozmetikus tanácsai, hogy mindig ragyogóan nézz ki!

A kevesebb mindig több

A sminkelés 50 felett nem igényel drámai változtatásokat. A kevesebb mindig több elve itt különösen igaz.

Inkább válasszunk lágyabb, finomabb és halványabb színeket a smink termékek közül. A túl sötét szemöldök vagy szemhéjszín csak még inkább öregítheti az arcunkat.

Használjunk speciális szemkörnyék alapozót, és inkább a hígabb, könnyedebb állagú termékeket részesítsük előnyben.

Szemöldök és szempilla

Szemöldökünk legyen összhangban a hajunk és bőrünk színével. Speciális szemöldökporral vagy ceruzával korrigálhatjuk a formáját, de sose legyen túl sötét, mert az öregítheti az arcot. És ez igaz a szemhéj színére és a túl vastag szemkontúrra is. A nem kívánt szőrszálak eltávolítása szintén fontos, érdemes ezeket is eltávolítani. Ehhez használjunk jó minőségű csipeszt és nagyítós tükröt, és lehetőleg jó fényviszonyok között álljunk neki. Egy jó minőségű szempillaspirál mindig jó választás, de kérhetünk szempilla stylist segítségét is a tartós eredmény érdekében. Sminktipp: ha már a szemünk nem tökéletes, vagy nem akarunk nap, mint nap a sminkeléssel bajlódni, akkor éljünk tartós szemöldök és szempillafestés, vagy akár a sminktetoválás lehetőségével.

Szájfények, rúzsok, pirosítók

Fontos, hogy ne csak az alapozónál, hanem a szájfények, rúzsok és pirosítók esetében is olyat válasszunk, amelyek UV/UVB szűrővel és fényvédő faktorral rendelkezzenek. Ezek nemcsak a szép megjelenésről gondoskodnak, hanem védenek is a káros napsugarak ellen. Esetenként sminkfixálót is használhatunk a tartósabb végeredmény érdekében. A nap végén mindig alaposan mossuk le a sminket, hogy bőrünk pihenhessen és regenerálódhasson.