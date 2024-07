Újabb járványra figyelmeztetnek: ha ezeket a tüneteket tapasztalod magadon, azonnal fordulj orvoshoz!

Sokakban még mindig intenzíven élnek a Covid19-világjárvány miatti intézkedések nyomai, a helyeztet most pedig az is tovább fokozza, hogy az egész Egyesült Királyságban egyre csak nő az aggodalom az országszerte terjedő influenzaszerű tünetekről szóló jelentések miatt. Sokan ugyanis egy esetleges új Covid-fertőzés miatt aggódnak. Aggodalmuk pedig nem is annyira alaptalan, ugyanis két új Covid-törzs is megjelent: az FLiRT és az LB.1. Ezek az új törzsek idén nyáron egyre nagyobb számban fordulnak elő, és széles körű megbetegedésekhez is vezetnek.

Újabb járvány jöhet: egyre nő a kórházi betegek száma

A közvélemény megnyugtatása érdekében Dr. Xand van Tulleken a BBC Morning Live című műsorában hangsúlyozta, hogy fontos, hogy figyeljünk bizonyos „vörös zászlós” tünetekre, illetve az is elmondta, hogy egyáltalán kell-e aggódnunk.

Hadd foglalkozzak először a Covid-ügyekkel, mert azt hiszem, hogy ez még mindig sok ember számára egy nyugtalanító emlék. Mostanra azonban már annyira megváltozott a helyzet, hogy még a vakcinaprogramot is hatalmas mértékben visszavette a kormány

– tisztázta a dolgokat, majd így folytatta:

„A variánsok egy új csoportja van a »levegőben«, ezeket pedig intenzíven tanulmányozzák és figyelik. Az igazság az, hogy az egészségügyi hivatal mindent figyelemmel kíséri és szemmel tart. Innen tudjuk azt is, hogy a kórházi felvételek száma nagyon kis mértékben ugyan, de emelkedett. De nagyrészt szinte mindannyiunknak van már valamiféle immunitása.”

A járvány miatt sokan kerületek kórházba

Ezt követően hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy több ember kerül kórházba, az embereknek nincs oka aggodalomra.

A Covid nem okoz jelentős problémákat a legtöbb embernél

– tette hozzá.

Amikor a köhögés jelentőségéről kérdezték, az orvos elmagyarázta:

„A köhögés azért olyan nehéz tünet, mert mindenkinek volt már ilyen. Mindannyiunknak szokott kaparni a torka és köhögött is már, ami rutinszerűen elmúlik. A sorozatokban és filmekben a köhögést gyakran valami baljós előjelnek tekintik, ezért ez olyan tünet lehet, ami miatt az emberek aggódnak, de nem igazán érzik úgy, hogy emiatt azonnal a háziorvoshoz kellene fordulniuk.”