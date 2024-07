Csókbetegség – Hallottál már róla? Nem csak csókolózással terjed!

A csókbetegség, vagy más néven mononukleózis egy olyan betegség, amely általában tinédzsereket és fiatal felnőtteket érint, de elkaphatják gyerekek, ritkán felnőttek is.

Csókbetegség

Forrás: Shutterstock

Mi is az a csókbetegség?

A csókbetegséget vírusok, leggyakrabban az Epstein-Barr-vírus (EBV) és bizonyos fertőzések okozzák, de más vírusok és bizonyos fertőzések is előidézhetik. Ilyen lehet az adenovírus, cytomegalovírus (CMV), hepatitis A, B és C, herpes simplex vírus (HSV), humán immunhiány vírus (HIV), rubeola, toxoplazmózis.

Azért nevezik csókbetegségnek, mert könnyen terjed a testnedvek, például a nyál útján. Éppen ezért nem csak csókolózás közben lehet elkapni, bőven elég, közös üvegből vagy pohárból inni.

Bár az Epstein-Barr egyfajta herpeszvírus, mégis különbözik a herpes simplex vírustól (HSV), amely a nemi szervi és szájüregi herpeszt okozza. Mindkét vírus terjedhet szexuális úton, de az EBV nagyobb valószínűséggel fertőz más módon, például közös italozással vagy csókolózással. De terjedhet vérátömlesztéssel, köhögéssel vagy tüsszentéssel, étel, ital vagy evőeszköz megosztásával, szervátültetéssel. Az Epstein-Barr-vírus a szervezetben marad inaktív formában, még a probléma elmúlása után is. A legtöbb embernél azonban csak egyszer alakul ki ez a betegség, de legyengült immunrendszerű embereknél, akár többször is jelentkezhetnek a panaszok. Ha az EBV újra aktiválódik, ritkán okoz tüneteket, de ilyenkor is a beteg átadhatja a reaktivált vírust másoknak – mondja dr. Balaicza Erika belgyógyász főorvos.

A biztos jelek

Az emberek nagyjából 80-90 %-a 35 éves koráig megfertőződig a csókbetegséggel. - Vannak, akiken tünetmentesen átmegy a betegség, úgy, hogy nem is tudnak róla, vagy olyan általános, enyhe panaszokat tapasztalnak, mint a fáradtság, izomgyengeség, ezért a legtöbben arra gyanakodnak, hogy csak túlhajszoltság, alváshiány miatt érzik gyengének magukat. Persze ez is akadályozhatja az iskolai, munkahelyi és mindennapi életet, akár egy hónapon keresztül. Ha nem jelentkeznek tünetek, vagy csak nagyon enyhék, akkor is észrevétlenül képes fertőzni, terjedni a betegség.

A lappangási ideje 4-6 hét, és nagyjából ugyanennyi ideig is tart. Általában fokozatosan jelentkeznek a szimptómák, amelyek a fáradtságon túl lehetnek: megnagyobbodott lép vagy máj, láz, fejfájás, étvágytalanság, izomfájdalmak, izomgyengeség, kiütés, torokfájás, duzzadt mandulák, amelyek beszűkíthetik a légutakat, ezzel megnehezíti a nyelést vagy a szájon keresztüli légzést, duzzadt nyirokcsomók a nyak, a hónalj vagy ágyék területén – tájékoztat a doktornő.

Az emberek nagyjából 80-90 %-a 35 éves koráig megfertőződig a csókbetegséggel. - Vannak, akiken tünetmentesen átmegy a betegség, úgy, hogy nem is tudnak róla, vagy olyan általános, enyhe panaszokat tapasztalnak, mint a fáradtság, izomgyengeség, ezért a legtöbben arra gyanakodnak, hogy csak túlhajszoltság, alváshiány miatt érzik gyengének magukat. Persze ez is akadályozhatja az iskolai, munkahelyi és mindennapi életet, akár egy hónapon keresztül. Ha nem jelentkeznek tünetek, vagy csak nagyon enyhék, akkor is észrevétlenül képes fertőzni, terjedni a betegség. A lappangási ideje 4-6 hét, és nagyjából ugyanennyi ideig is tart. Általában fokozatosan jelentkeznek a szimptómák, amelyek a fáradtságon túl lehetnek: megnagyobbodott lép vagy máj, láz, fejfájás, étvágytalanság, izomfájdalmak, izomgyengeség, kiütés, torokfájás, duzzadt mandulák, amelyek beszűkíthetik a légutakat, ezzel megnehezíti a nyelést vagy a szájon keresztüli légzést, duzzadt nyirokcsomók a nyak, a hónalj vagy ágyék területén – tájékoztat a doktornő. Hogyan lehet diagnosztizálni?

A felmerülő problémák jelentkezésekor érdemes felkeresni a háziorvost, aki elsősorban a nyakon lévő duzzadt nyirokcsomókat és a megnagyobbodott lép vagy máj jeleit fogja ellenőrizni. Érdemes laborvizsgálatot is végezni, mivel a vérvizsgálat kimutatja azokat az antitesteket, amelyeket a szervezet az Epstein-Barr-vírus elleni küzdelemre termel, emellett a fehérvérsejtek (limfociták) magas száma szintén a fertőzésre utalhat.

A felmerülő problémák jelentkezésekor érdemes felkeresni a háziorvost, aki elsősorban a nyakon lévő duzzadt nyirokcsomókat és a megnagyobbodott lép vagy máj jeleit fogja ellenőrizni. Érdemes laborvizsgálatot is végezni, mivel a vérvizsgálat kimutatja azokat az antitesteket, amelyeket a szervezet az Epstein-Barr-vírus elleni küzdelemre termel, emellett a fehérvérsejtek (limfociták) magas száma szintén a fertőzésre utalhat. Gyógyítható?

A csókbetegség ellen nincs védőoltás, és a bakteriális fertőzés leküzdésére szolgáló antibiotikumok és az egyéb vírusok elpusztítására szolgáló vírusellenes gyógyszerek sem hatnak ellene. Szerencsére általában nem súlyos, és akár kezelés nélkül is ki lehet gyógyulni belőle. A legtöbb, amit tenni lehet, az a tünetek enyhítése, ezzel elősegítve a közérzet javulását.

A csókbetegség ellen nincs védőoltás, és a bakteriális fertőzés leküzdésére szolgáló antibiotikumok és az egyéb vírusok elpusztítására szolgáló vírusellenes gyógyszerek sem hatnak ellene. Szerencsére általában nem súlyos, és akár kezelés nélkül is ki lehet gyógyulni belőle. A legtöbb, amit tenni lehet, az a tünetek enyhítése, ezzel elősegítve a közérzet javulását. Mit lehet tenni?

- Érdemes minél többet pihenni. A csókbetegség nagyon fáradttá teszi az embert. Az alvás segít a szervezetnek a fertőzés leküzdésében.

- Hidratálás: sok folyadékot kell inni, a kiszáradás megelőzése érdekében.

- Fájdalomcsillapítók: a nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID) enyhítik a lázat, a gyulladást, a fejfájást és az izomfájdalmakat. Ilyen gyógyszer az ibuprofén és a naproxen. A paracetamol szintén segíthet.

- Torokfájás csillapítók: ha torokfájás is jelentkezik, akkor érdemes sós vízzel gargalizálni, vagy erre való cukorkát szopogatni.

- Sportolás kerülése: a fizikai aktivitás túl nagy nyomást gyakorolhat a megnagyobbodott lépre, ami növeli a megrepedés kockázatát. A betegség alatt kerülni kell a megerőltető testmozgást.

- Érdemes minél többet pihenni. A csókbetegség nagyon fáradttá teszi az embert. Az alvás segít a szervezetnek a fertőzés leküzdésében. - Hidratálás: sok folyadékot kell inni, a kiszáradás megelőzése érdekében. - Fájdalomcsillapítók: a nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID) enyhítik a lázat, a gyulladást, a fejfájást és az izomfájdalmakat. Ilyen gyógyszer az ibuprofén és a naproxen. A paracetamol szintén segíthet. - Torokfájás csillapítók: ha torokfájás is jelentkezik, akkor érdemes sós vízzel gargalizálni, vagy erre való cukorkát szopogatni. - Sportolás kerülése: a fizikai aktivitás túl nagy nyomást gyakorolhat a megnagyobbodott lépre, ami növeli a megrepedés kockázatát. A betegség alatt kerülni kell a megerőltető testmozgást. Milyen szövődményei lehetnek?

A fáradtság érzése sajnos akár hónapokig fennmaradhat. A megnagyobbodott lép, amely megrepedhet, a legsúlyosabb szövődmény. Ez a bal felső hasüregben található mirigy segít a vér szűrésében. Ha a lép megreped, az a hasüregbe vérezhet. A megrepedt lépből eredő belső vérzés életveszélyes lehet, és sürgősségi műtétet igényel. Ezért kell kerülni a megerőltető testmozgást, a kontakt sportokat, nem szabad emelni, egészen addig míg az ember teljesen meg nem gyógyul – árulja el a belgyógyász főorvos.

A fáradtság érzése sajnos akár hónapokig fennmaradhat. A megnagyobbodott lép, amely megrepedhet, a legsúlyosabb szövődmény. Ez a bal felső hasüregben található mirigy segít a vér szűrésében. Ha a lép megreped, az a hasüregbe vérezhet. A megrepedt lépből eredő belső vérzés életveszélyes lehet, és sürgősségi műtétet igényel. Ezért kell kerülni a megerőltető testmozgást, a kontakt sportokat, nem szabad emelni, egészen addig míg az ember teljesen meg nem gyógyul – árulja el a belgyógyász főorvos. Mikor kell orvoshoz fordulni?

Mindenképpen fel kell keresni a háziorvost, a következő tünetek észlelésekor: légzési vagy nyelési nehézségek, szédülés vagy ájulás, nagyon nagyfokú izomgyengeség a karokban vagy a lábakban, intenzív testfájdalom, tartósan magas láz, erős fejfájás, éles fájdalom a bal felső hasüregben.