Nostradamus legnagyobb tévedései: több jóslata sem jött be a híres látnoknak

Szabó Kíra

A híres látnok sok, ijesztően pontos jóslatot tett az évek során, de bizony vele is előfordult, hogy tévedett. Michel de Nostredame, ismertebb nevén Nostradamus az olyan drámai világesemények pontos megjóslása által vált népszerűvé, mint John F. Kennedy elnök meggyilkolása, vagy a Covid19-világjárvány kezdete. Azonban, ahogy mondani szokták, még egy elromlott óra is naponta kétszer mutat pontos időt, így egy általában pontos jós is tévedhet – többször is.