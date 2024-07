Receptre kellene felírni a kertészkedést

Szakemberek már régen felismerték, hogy a természetben végzett munka feszültségcsökkentő és stresszoldó hatású, fejleszti a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzékünket, emellett alvászavarokra is kitűnő alternatív megoldás, hisz a mozgás önmagában is segíti az alvást. Nem túlzás tehát kijelenteni, hogy a kertészkedés egészséges, és bárki, bármikor belevághat. Akinek nincs kertje, érdemes utánajárnia, hogy közösségi kert van-e a lakóhelye közelében, de rengeteg az önkéntes program is, ahol egy jót kertészkedhetünk szállás és ellátás fejében. A szervezetünk mindenképpen hálás lesz érte!

Míg a növények között vagyunk, keveset gondolunk arra, hogy a kertészkedés egészséges.

Csökkenti az agyvérzés kockázatát

A tiszta levegőn végzett kertészkedés egy mérsékelt intenzitású testedzésnek felel meg, amivel óránként akár 300 kalóriát is el tudunk égetni. Heti 3-5 órás mozgás kedvező hatással van a szív- és érrendszerre, javítja a koleszterinszintet, hozzájárul a vérerek rugalmasságához, jelentősen csökkenti a túlsúlyt, a magas vérnyomást és a stroke kialakulásának esélyét.

Erősíti a csontokat

Immunrendszerünk megfelelő működéshez nélkülözhetetlen a D-vitamin, amit pusztán étkezés útján nem tudunk a szervezetbe juttatni. A kielégítő vitaminellátottság feltétele a napfényen való tartózkodás naponta úgy 15-20 percig, ez pedig bőven megvan, ha van lehetőségünk a kertet művelni. A D-vitamin hozzájárul a kalcium és foszfort normál felszívódásához, illetve az erős, egészséges csontozat fenntartásához.

A kertészkedés egészséges, és fejleszti a kézügyességet

Az életkor előrehaladtával a kézügyesség romlása és a kéz erejének csökkenése fokozatosan beszűkítheti és negatívan befolyásolhatja a mindennapi élet, illetve az igazán élvezhető tevékenységek körét. A kertészkedés azonban fitten és mozgékonyan tartja a kéz izmait. De azért legyünk óvatosak, az ismétlődő mozdulatsorok ínhüvelygyulladáshoz is vezethetnek.

Enyhíti a depressziós tüneteket

A kertben való ténykedés során az adott kerti munkálatokra koncentrálunk, ami feltölti a lelkünket, és eltereli figyelmünket a negatív gondolatokról. A virágaink gondozása során agyunkban dopamin és szerotonin szabadul fel, melynek hatására csökken a bennünk lévő feszültség, szorongás, javul a közérzetünk, több energiánk lesz és sokkal boldogabbnak érezhetjük magunkat a testünkben. Amellett tehát, hogy a kertészkedés egészséges, a lelkünknek is jót tesz, stresszoldó hatása pedig segít, hogy a mindennapok nehézségeit könnyebben vegyük.