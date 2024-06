Fáj a fejed vihar előtt? Nem vagy egyedül!

Ha megjelennek a sötét felhők az égen, és egyből hasogatni kezd a fejed, az nem a véletlen műve. A vihar előtti fejfájás sokaknál állandó probléma, ilyenkor az ember alig lézeng, és semmi mást nem szeretne, mint ledőlni egy kicsit. Akit nem érint a probléma, az hajlamos kételkedni, egyáltalán valósak-e a tünetek; a tudomány válasza az, hogy igen, és arra is van magyarázat, miért alakul ki a nyári zivatarok előtt fejfájás.

Az egész napot tönkreteheti a vihar előtti fejfájás.

Nem hiszti a vihar előtti fejfájás

Olyannyira nem, hogy az Amerikai Migrén Alapítvány migrént provokáló tényezőinek listáján előkelő helyet foglalnak el az időjárási viszonyok, közöttük a viharok is, és a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) listáján is a tíz leggyakoribb fejfájást kiváltó okok között szerepelnek a záporok.

A csökkenő légköri nyomás a ludas?

A témában készült tudományos kutatások eredményei egyelőre vegyesek, de senki nem zárja ki, hogy a légköri nyomás hathat a szervezetre – és akár fejfájást is okozhat. Nem véletlen, hogy van, akinek a repülőgépen, a magasban kezd fájni a feje a csökkenő nyomás hatására. De ez nemcsak a magasban történhet meg, hanem vihar előtt is: mielőtt lecsapna az ítéletidő, a légköri nyomás leesik, és szakértők szerint ez lehet a magyarázat arra, hogy az erre érzékenyeknek ilyenkor fájni kezd a feje. Bár kutatások mutattak ki összefüggést a fejfájás és a csökkenő légköri nyomás között, további kutatásokra lenne szükség, hogy sziklaszilárd bizonyíték legyen rá. Több elmélet is létezik, miért okoz a vihar fejfájást, de a legszélesebb körben elfogadott az az, hogy a háromosztatú (trigeminus) ideg érzékenysége okozza a panaszokat. Ez az legnagyobb agyideg, érző és motoros rostokat egyaránt tartalmaz, és a fejünk tetejétől fut végig az állkapcsunkig. Az elméletek szerint ez az ideg érzékeny a légköri változásokra.

Hogyan lehet védekezni ellene?

Akit frontérzékenység gyötör, az pontosan tudja, milyen rossz, amikor az időjárástól függ, hogy milyen lesz aznap a teljesítménye, a közérzete. Nincs ez másképp a vihar előtti fejfájás elszenvedőinél sem, ezért fontos, hogy mindent megtegyél, hogy megelőzd a tüneteket. Szakemberek szerint a legjobb megoldás, ha kerülöd a migrént kiváltó okokat, vagyis eleget alszol, egészségesen, bőségesen eszel, és odafigyelsz arra, hogy mennyit iszol, hiszen a folyadékhiány fokozhatja a panaszokat.