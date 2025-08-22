Ezt az 5 végzetes hibát szinte mindenki elköveti az önéletrajza megírásánál a szakértők szerint

Az önéletrajz az első benyomás, amit egy potenciális munkaadó kap rólunk. Bár sokan úgy vélik, hogy a tartalom a legfontosabb, a forma és a részletek ugyanolyan jelentőséggel bírnak. Szakértők szerint az alábbi hibák gyakran előfordulnak, és érdemes elkerülni őket a CV elkészítésekor.

Ha önéletarjzot írsz. ezekre mindenképpen figyelk

Melyek a leggyakoribb önéletrajzhibák?

1. Túl hosszú vagy túl rövid önéletrajz

Az ideális önéletrajz hossza általában 1-2 oldal. A túl hosszú önéletrajzokat nem olvassák végig, míg a túl rövidek nem tartalmaznak elegendő információt a jelölt képességeiről és tapasztalatairól. Fontos, hogy a legrelevánsabb információkat emeljük ki, és kerüljük a felesleges részletezést.

2. Elavult vagy irreleváns információk

Az önéletrajzban szereplő információknak naprakésznek és relevánsnak kell lenniük. Az elavult készségek, régi munkahelyek vagy irreleváns tapasztalatok feltüntetése zavaró lehet a munkaadó számára. Koncentráljunk a legfrissebb és legfontosabb tapasztalatokra és készségekre.

3. Túlzottan személyes adatok megadása

Bár fontos, hogy az önéletrajz tartalmazza a kapcsolatfelvételi adatokat, kerülni kell a túlzottan személyes információk, mint például a családi állapot, vallási hovatartozás vagy politikai nézetek megadását. Ezek nem relevánsak a munka szempontjából, és elvonhatják a figyelmet a lényeges információkról.

4. Nyelvtani és helyesírási hibák

A nyelvtani és helyesírási hibák azt a benyomást kelthetik, hogy a jelölt nem figyel a részletekre, vagy nem fordít kellő figyelmet a munkájára. Mielőtt benyújtanánk önéletrajzunkat, alaposan olvassuk át, és ha lehetséges, kérjünk meg valakit, hogy nézze át helyettünk.

5. Nem testre szabott önéletrajz

Minden pozíció más és más elvárásokat támaszt. Az önéletrajzot érdemes testre szabni az adott álláshoz, kiemelve azokat a készségeket és tapasztalatokat, amelyek a leginkább relevánsak a pozíció szempontjából. Az általános, minden pozícióra érvényes önéletrajzok gyakran kevésbé vonzóak a munkaadók számára.