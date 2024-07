Védelem felsőfokon: fedezd fel a 100+ faktoros naptejeket!

A napozás az egyik legnagyobb öröm, amit a meleg hónapok kínálnak. Azonban a napsugarak élvezete komoly veszélyekkel is járhat. A bőröd megóvását mindig tartsd szem előtt, hiszen a túlzott UV-sugárzás nemcsak bőröregedést, hanem súlyosabb esetben bőrrákot, és pigmentfoltok kialakulását is okozhatja. Ma már rengeteg terméket gyártanak, ami támogatja a bőr védőrétegeit, azonban nem mindegy, mit választunk. Sokan leragadnak az 40+, 50+ naptejeknél, pedig vannak ennél extrább védelemmel rendelkező napvédők is. Az alábbiakban ezeket fogjuk felsorakoztatni, és bemutatni, hogy miért érdemes rájuk odafigyelni.

A napozás mindenkinek kijár, de mindegy hogyan csináljunk. Ajánlónkban megismerheted az extra védelemmel felszerelt naptejeket!

Forrás: Shutterstock/Maria Rom

Extra védelem: miért fontos a magas faktorszám?

A naptejek faktorszáma azt jelzi, mennyi időt tölthetünk a napon anélkül, hogy leégnénk. Egy 50 faktoros naptej azt jelenti, hogy akár 50-szer hosszabb ideig tartózkodhatunk a napon, mint naptej nélkül. A magas faktorszám különösen fontos azok számára, akik világos bőrűek, érzékenyek a napra, vagy akik hosszabb ideig tartózkodnak a szabadban.

Az UVB-sugarak elleni védelem mellett az UVA-sugarak elleni védelem is lényeges, hiszen ezek a sugarak mélyebbre hatolnak a bőrben, és hosszú távon károsíthatják azt. Az 50 faktor feletti naptejek általában mindkét típusú sugárzás ellen védenek, így teljes körű védelmet nyújtanak. Íme néhány termékajánló, ami a te bőrödnek is kiváló lehet!

Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen SPF 100

Könnyű, nem zsíros formula, gyorsan beszívódik, és hosszan tartó védelmet nyújt az UVB- és UVA-sugarak ellen. Strandoláshoz is kiváló, hiszen vízálló, lány formulája ideális lehet a szabadban töltött időhöz, vagy a hegyi túrák során.

Könnyű, nem zsíros formula, gyorsan beszívódik, és hosszan tartó védelmet nyújt az UVB- és UVA-sugarak ellen. Strandoláshoz is kiváló, hiszen vízálló, lány formulája ideális lehet a szabadban töltött időhöz, vagy a hegyi túrák során. La Roche-Posay Anthelios Melt-in Milk Sunscreen SPF 100

Gyorsan felszívódó tej formula, kellemes tapintású, ami nem hagy zsíros és ragacsos érzetet. Magas szintű védelmet nyújt a napégés és a bőrrák ellen. Ha fehér, világos bőröd van, akkor ez lehet az igazi.

Gyorsan felszívódó tej formula, kellemes tapintású, ami nem hagy zsíros és ragacsos érzetet. Magas szintű védelmet nyújt a napégés és a bőrrák ellen. Ha fehér, világos bőröd van, akkor ez lehet az igazi. Eucerin Actinic Control MD SPF 100

SPF 100 UVB és UVA védelemmel rendelkező összetétele magas szintű védelmet nyújt a bőrnek a napfény ellen, és segít megakadályozni a nem melanómás bőrdaganatok kialakulását. Könnyű, jól kenhető texturája kellemes érzetet hagy a bőrön. Ha mindennapi használatra való krémet keresnél, akkor ezt a terméket neked találták ki!

SPF 100 UVB és UVA védelemmel rendelkező összetétele magas szintű védelmet nyújt a bőrnek a napfény ellen, és segít megakadályozni a nem melanómás bőrdaganatok kialakulását. Könnyű, jól kenhető texturája kellemes érzetet hagy a bőrön. Ha mindennapi használatra való krémet keresnél, akkor ezt a terméket neked találták ki! Anti Age napozókrém SPF 90 UV védelemmel

Ha extrém magas védelmet keresel, az Anti Age napozókrém tökéletes választás. Könnyű, nem zsíros formulája azonnal beszívódik, és hosszan tartó óvást nyújt 90 UV védelemmel. A védelem mellett hidratál és még a bőrsejteket is regenerálja.

A naptej megvásárlása mellett, azt is nagyon fontos megtanulni, hogy hogyan használjuk helyesen:

A megfelelő védelem érdekében a naptejet bőségesen kend a bőrödre. Ne spórolj vele, hiszen csak így csak fokozható a fényvédelmi szint. Legalább 20 perccel a napozás előtt kenjük fel, és kétóránként ismételjük meg, különösen úszás vagy izzadás után.