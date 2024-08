Apró, fájdalmas hólyag a szájban: minden, amit az aftáról tudni kell

Az afta a herpesszel ellentétben a száj belső részében jelenik meg, és nem fertőz. Gyakori a nyelven, a szájpadláson, az ajkak és a pofák nyálkahártyáján. Az apró, ám igencsak fájdalmas hólyag gyógyulási ideje változó. Gyorsan felszakad, és rendszerint sárgás lepedékkel fedett, mélyre terjedő fekély marad utána, ami 7–10 nap alatt magától elmúlik. Kialakulásának oka pontosan nem ismert, de többnyire a stressz, a legyengült immunrendszer játszik benne szerepet, illetve bizonyos ételek fogyasztása válthatja ki a kellemetlen panaszt.

Az afta nem veszélyes, csak kellemetlen.

Mik az afta tünetei?

A sebes hólyag kialakulása előtt a szádban érezhetsz bizsergő, égető vagy csípő érzést, de a tünetek néhány esetben súlyosabbak is lehetnek. A kritikusabb afták okozhatnak például lázat, továbbá a nyirokcsomók is megduzzadhatnak.

Megelőzhető a kiújulás

Bár nehéz védekezni ellene, mégis elkerülheti azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulhatnak a kialakulásához. A legyengült immunrendszerű embert könnyebben találják meg az ilyen jellegű gyulladások, ezért fontos, hogy folyamatosan gondoskodjon szervezete erősítéséről. Szedjen C- és B12-vitamint, pótolja a hiányzó vasat és cinket. A hormonháztartásról sem szabad megfeledkezni, hiszen ez is fontos részét képezi a test védekezőrendszerének. Nőknél a hormonszint változása és a stressz miatt a menstruáció alatt nagyobb eséllyel jelenhet meg afta. Emellett a szájban keletkező hólyagokkal reagálhat a szervezet bizonyos ételekre, alapanyagokra: főként a citrusfélék, a csokoládé, az erőteljes fűszerek, illetve a glutén lehet a felelős értük. Az aftákat mindemellett fizikai sérülések is előidézhetik, például egy karcolás vagy elharapás a szájban. Amennyiben a fogszabályzója folyamatosan felsérti száját, menjen vissza fogorvosához!

Az afta ugyan fájdalommal jár, de a legtöbb esetben nem okoz súlyos panaszt, és magától felszívódik. Kezelése nem bonyolult, arra viszont fontos odafigyelni, hogy a megfelelő szert használja, és ne feledkezzen meg a szájhigiéniáról. Ha az afta nem múlik el, vagy egymás után többször visszatér, keressen fel egy szakembert (például a fogorvost), hogy utánajárjanak a lehetséges okoknak!