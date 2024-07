Miért veszélyes a dermatillománia, vagyis a bőrkapirgálási zavar?

Testünk bármelyik része lehet a bőrkapirgálás, a dermatillománia célpontja, a leggyakoribbak mégis az arc, a kézfej, a hát és fejbőr. Nem csak egy rossz szokásról beszélünk: akár komoly méreteket is ölthet, és a testi károsodásokon túl életminőségbeli romlást, és szociális gondokat is okozhat a mindennapokban a jelenség. A probléma statisztikák szerint a népesség nagyjából 1-5%-át érinti, azaz világszerte több millió embert, és a nőknél nagyobb az előfordulása, mint a férfiaknál.

A dermatillománia veszélyei

Dermatillománia –Mit takar a jelenség?

A bőrkapirgálás zavar, más néven dermatillománia egy pszichodermatológiai rendellenesség, ami egyben jelent mentális zavart és bőrgyógyászati gondokat. A kényszeres és ismételt kapirgálás, vakargatás mellett gyakran a mániákus bőrtépkedés, csipkedés, rágás, akár szurkálás, bőrdarabok levagdosása, bőrhibák és pattanások állandó piszkálása, nyomkodása, a var leszedése is megjelenik, ami mind elváltozásokat (akár véres sebeket) és hegesedést is okozhat. Nemcsak kézzel és körömmel, de foggal, ollóval, csipesszel, tűvel is történhet. A szakértők szerint a kialakulása egyrészt genetikai hajlamtól függ, másrészt lényegesek az idegrendszer biokémiai működésének zavarai, a korai traumák és környezetei tényezők, illetve ezek kombinációi.

Jellemző, hogy a kapirgáló személy teljesen automatikusan, mintegy tudattalanul végzi a gyakorlatot, azaz piszkálja magát különféle helyzetekben, akár nyilvános helyen. Sokan nem képesek abbahagyni, és még ha úgy is döntenek, nem érnek a bőrfelületükhöz, mégsem tudják irányítani a belső késztetést. Ez nagy fokú szorongást és kényelmetlenséget idéz elő, csorbítja az önbizalmat, önképet és testképet is. Emellett a már látható bőrelváltozásokat szégyelli az egyén, de az ellenkezője is megtörténik: alig vagy éppen szembetűnő jelekről van szó, ő mégis kinézete kifogásolható részleteként tekint rá, és takargatja.

A bőr birizgálása általában egy feszült állapot vagy a belső szorongás kezelése, más egészséges megküzdési mód hiányában. Azoknak, akik csinálják, bizonyos ideig segít oldani a szorongást, csökkenteni a félelmet, de unalom ellen, és izgalom hatására is csinálhatják. A tevékenység után jellemző a megkönnyebbülés, ám gyakori, hogy még mérgesebbek lesznek, szégyent és bűntudatot élnek át saját viselkedésük miatt a zavarban szenvedők.