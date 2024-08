Allergia ábécé – Tisztában vagy a kifejezések jelentésével?

Rengeteg pollenfajtát ismerünk, ezek a tavaszi–nyári időszakban megtöltik a levegőt

Forrás: Dragana Gordic/Shutterstock

Rengeteg pollenfajtát ismerünk, ezek a tavaszi–nyári időszakban megtöltik a levegőt. Így a kellemetlen tünetekért a füvek, a virágok, a fák és a bokrok, de még a gabonák és a gyógynövények is felelősek lehetnek. Minden ötödik ember pollenallergiától, más néven szénanáthától szenved. Néhányunk csak egyféle virágporra reagál hevesen, a többségünk azonban egyszerre többre is érzékeny.

Mit tegyünk? Lehetőleg éjszaka szellőztessünk. Ha gépkocsival közlekedünk, ne húzzuk le az ablakot, használjuk inkább a belső levegőkeringtetést és a légkondicionálót. Segíthet az is, ha hetente akár kétszer tiszta ágyneműt húzunk. Minél sűrűbben mossunk hajat! Ha hazaérünk, azonnal öltözzünk át, sok allergén ugyanis megtapad az utcai ruhán. Fogyasszunk kevesebb tejterméket, mert ezek a váladékképző hatásuk miatt fokozzák az orrfolyást.