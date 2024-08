Brooklyn Peltz-Beckham súlyos sérülést szenvedett

Brooklyn már vágyik az apaságra

Brooklyn Beckham nemrégiben egy interjúban arról beszélt, arra vár, hogy Nicola is elérkezettnek lássa az időt a gyerekvállalásra. A 25 éves Brooklyn arról is beszélt, hogy Nicola iránti tiszteletből vette fel a Peltz nevet és azért, hogy gyerekeik is viselhessék azt.