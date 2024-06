Nicola még a karrierjét építi

"Mindig is arra vágytam, hogy egy csomó gyerekem legyen. Ez a családi mintám. Az apám fiatal volt, amikor megszülettem: 23 éves volt. És most én vagyok 23 vagyok. Mindig is fiatal apa akartam lenni" - nyilatkozta egykor Beckham. "Brooklyn már most nagyon szeretne gyerekeket, de én most még a karrieremet szeretném építeni"- tette hozzá Nicola, aki nemrég veszítette el imádott nagymamáját.