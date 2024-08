Céline Dion erőre kapott Párizsban: újra színpadra áll

Céline Dion betegségének kezdeti tüneteiről: már 17 évvel ezelőtt jelentkeztek

Az énekesbő a 2008-as világkörüli turnéja során már küzdött a tünetekkel. Nemrégiben napvilágot látott szívszorító felvételek mutatják be, hogyan kezdődtek, hogy melyek voltak a betegség első tünetei a Taking Chances turné alatt. Az énekesnő 2010-es, Celine: A világ szemén keresztül című dokumentumfilmből származó felvételeken az orvosainak panaszkodik elviselhetetlen görcsökről és megfázásszerű tünetekről, amelyek már akkor is akadályozták az éneklésben, később pedig még súlyosabb gondjai adódtak. „A legfőbb problémám most a nyakam, nem tudom ellazítani a nyakamat, így nem tudom ellazítani a hangszálaimat sem, és nem tudok megfelelően énekelni (...) és nem is az a legnagyobb baj, hogy nem tudom kiénekelni a magas hangokat, hanem hogy görcsölök, görcsöl a szemöldököm, görcsölnek a füleim" - nyilatkozta.