A fogorvos figyelmeztet: soha ne használjunk fehérítős fogkrémet, méghozzá ezért

A fogorvos arra figyelmeztet, hogy a fehérítős fogkrémek nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, de nem is ez a legnagyobb baj velük. Használni nem használnak, de kárt viszont okoznak.

A fogorvos tanácsa: a fehérítős fogkrémeket ne vegyük le a polcról

A fehérítős fogkrémek valójában nem fehérítik a fogakat - írja a fogorvos, aki a TikTokon közzétett videóban hívja fel az emberek figyelmét arra, hogy ezeket messziről kerüljék el. „A külső szennyeződéseket távolítják el a zománcrétegek koptatásával, amitől a fogak elsőre fehérebbnek tűnhetnek." Azonban ezek az előnyök nagyon gyorsan kellemetlen és fájdalmas hátránnyá válnak: „Idővel ez elvékonyodott, sárgább és érzékenyebb fogakhoz vezet". Nem meglepő, hogy az érzékenység elkerülése és a tartós eredmények garantálása érdekében rendelőben elvégzett fogfehérítést javasolnak.

Természetesen nemcsak a fogfehérítős fogkrémeket érdemes kerülni, de az egyéb házi praktikákat is. A hidrogén-peroxid használata szintén komoly kockázatokat jelent egy szakértő szerint. „A hidrogén-peroxid nagy koncentrációban történő alkalmazása a fogakon és az ínyen visszafordíthatatlan kockázatot jelent a fogak egészségére, és fogérzékenységhez, irritált ínyhez és ajkakhoz vezethet" - árulta el a szakértő, és nem javasolja a szén használatát sem, valamint semmi olyasmit, ami a felület „csiszolásával" éri el a fehérebb hatást. Kezdetben ugyanis valóban fehérebbeknek tűnhetnek a fogak, de eközben folyamatosan kopik a zománc is, aminek végül az lesz az eredménye, hogy felsejlik az alatta lévő sárga dentin, aminek következtében sokkal sárgábbnak tűnnek majd a fogaink, valamint érzékenyebbek is lesznek.

A dentin a fog keményszöveteinek egyike, mely a zománc ill. a cement és a fogbél között helyezkedik el.

