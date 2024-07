Kellemetlen szájszag: ezeknek a sztároknak a legrosszabb a lehelete Hollywoodban

Sokan azt gondolják, hogy a sztárok tökéletesek, hiszen látszólag mindenük makulátlan. Ők azok, akik a vörös szőnyegen ragyognak, de a kellemetlen szájszag őket sem kerüli el. A paparazzik vakujának fényében mosolygó arc mögött gyakran rejtőzik kellemetlen lehelet. A szájszag bárkit érinthet, függetlenül a társadalmi státuszától. A rossz lehelet nem feltétlenül a hanyagság jele, és számos módon kezelhető. Ismerd meg cikkünkből azokat a sztárokat, akiknek kellemetlen a lehelete.

Mitől alakulhat ki a kellemetlen szájszag?

A rossz lehellet mögött számos ok meghúzódhat, beleértve a rossz szájhigiénia és fogászati problémákat, mint például a fogszuvasodást vagy az ínybetegségeket, de a dohányzás miatt is lehet kellemetlen szagú a lehelet. Gyakori oka lehet még a szájban lévő baktériumok túlzott elszaporodása, bizonyos ételek fogyasztása, (mint például a fokhagyma vagy hagyma), valamint a dohányzás. Emellett emésztőrendszeri problémák, például reflux, illetve egyes betegségek is okozhatnak kellemetlen szájszagot.

Íme 9 olyan híresség, akikről nem hinnéd, hogy kellemetlen szájszag miatt már éltek át kínos pillanatokat

1. Ben Affleck

Évek óta keringenek a pletykák arról, hogy Ben Afflecknek rossz lehelete van. Sandra Bullock szerint nem volt könnyű csókjelenetet játszani színésztársával a Mint a hurrikán (Forces of Nature) forgatásán.

2. Jennifer Lawrence

Az Éhezők Viadala című filmtársa, Liam Hemsworth szerint Jennifer Lawrence rossz lehelettel küzd. A jó oldala azonban az, hogy a két színész tréfálkozik ezen, ami oda vezetett, hogy Jennifer szándékosan büdös ételeket eszik a közös csókjeleneteik előtt.

3. Britney Spears

Britney rossz lehelete nem olyan okokhoz kötődik, mint a rossz foghigiénia vagy a dohányzás, sajnos nála ez egy divatos fogyókúra tünete. A szigorú diéta alatt mindössze napi 600 kalóriát vesz magához, ami nagyon megviseli a testét, és olyan következményekkel is jár, mint például a rossz lehelet.

4. Jason Segal

Miután rászokott a cigarettára, az Így jártam anyátokkal (How I Met Your Mother) című film színpadán nemdohányzó felesége, Alyson Hannigan nem vette bele magát a saját csókjeleneteikbe, amíg meg nem ígérte neki, hogy abbahagyja a dohányzást.