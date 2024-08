Sajognak az ízületeid? Lehet, hogy ezek a rossz szokások okozzák a fájdalmat

Nemcsak az egész napot keserítheti meg a fájdalom, de hosszú távon, kezelés nélkül rosszabbodhat is a helyzet. Az ízületi fájdalom első körben mindig orvosi kivizsgálást igényel, hiszen komoly betegségek is állhatnak a hátterében. Azonban meglehet, hogy kivizsgálás után kiderül, hogy nincs semmilyen súlyos probléma, sokkal inkább káros szokások okozzák a panaszokat. Ha rendszeresen fájnak az ízületeid, akkor érdemes átnézned ezt a listát, és a rossz szokásokat elhagyni.

Az ízületi fájdalom hátterében sokszor ártalmatlannak tűnő dolgok is lehetnek.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2024 New Africa/Shutterstock. No use without permission.

Az ülőmunka az ízületi fájdalom melegágya

Tévedés lenne azt hinni, hogy minél többet pihensz, annál jobban kíméled az ízületeidet, hiszen bizonyított tény, hogy a mozgásszegény életmód, az ülőmunka árt az ízületeknek és a csontoknak. Főleg akkor, ha nem jó testtartásban ülsz! Ilyenkor ugyanis az izmokra és az ízületekre plusz terhelés kerül, idővel pedig megjelenik a kellemetlen fájdalom. Ha sokat ülsz a számítógép előtt, nemcsak a derekad, idővel a nyakad, a csuklód és a vállad is fájhat. Időnkét állj fel, és mozgasd át magad, valamint figyelj a testtartásodra munka közben!

Hosszú távon is fájdalmat okoz a rossz cipő

Nem is gondolnánk, hogy az ízületi fájdalom mögött a kedvenc cipőnk is állhat, ami ugyan kényelmes volt valaha, de mára már teljesen lestrapáltuk. A cipőket, főleg amiket sportoláshoz használsz, nem árt pár évente lecserélni, hiszen elkophat a talpuk, már nem támasztják meg kellőképpen a bokát, és ha ilyen cipőben edzel, a térdfájás mellett a bokád, csípőd is sajoghat. De nem is kell edzeni ahhoz, elég, ha sokat gyalogolsz egy viseltes sportcipőben. Ugyanígy a túl magas sarkú cipő is vezethet ízületi problémák kialakulásához, hiszen minél magasabb a sarok, annál nagyobb a teher a lábujjakon, és annál nagyobb terhelés jut a térdre. Az izmok ilyenkor nem győzik egyenesen tartani a térdet, a rossz pozíció miatt pedig idővel nemcsak ízületi fájdalom, de porckopás is felléphet.

A cipekedés se szerencsés

A nagy oldaltáska praktikus, hiszen minden belefér, azonban ha sokáig ilyet hordasz, a vállad és a nyakad is megfájdulhat az egyenetlen terheléstől, hiszen túlterhelődnek az izmok az egyoldalú súlyelosztástól, és idővel az ízületek is bedurranhatnak. Ráadásul a féloldalon hordott súly miatt a járásod egyensúlya sem az igazi, a tested folyamatosan korrigál. Nem kell azonban, hogy folyamatosan rosszul terheld az ízületeidet, elég egy rossz mozdulat is, például ha nehezet emelsz: derékból hajolás helyett guggolj le, és a munka javát végezze a combizmod, így nemcsak a térded, de a kézfejed ízületeit is kíméled.