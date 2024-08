Tudósok állítják: a vérképünkből kiderül, meddig élhetünk

A forradalmian új vérteszt megmondaná, hogy mennyi a biológiai korunk, vagyis a sejtjeink kora, és hogy ez mennyire egyezik meg a valódi életkorunkkal. Ez az információ pedig egyértelműen megmutatná azt is, hogy várhatóan meddig fogunk élni. A kutatók remélik, hogy minél előbb tökéletesíthetik a tesztjüket. Egyes szakértők azonban vitatják a találmány létjogosultságát. Azt ők sem kérdőjelezik meg, hogy a telomerek hossza az életkor előrehaladtával változik, azonban ezt sok más tényező is befolyásolja, így akár az is előfordulhat, hogy egy 20 éves és egy 70 éves ember telomerjei ugyanolyan hosszúak. Ennek oka, hogy a telomer-rövidülés számos egyéb, például gyulladásos állapotban is megtalálható, mint például Alzheimer-kór, vaszkuláris demencia vagy érelmeszesedés. A szív- és érrendszeri megbetegedések, a magas vérnyomás, a diabétesz és az elhízás szintén köthetőek a rövidebb telomerekhez.