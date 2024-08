Zac Efron rejtélyes balesetet szenvedett: ki kellett húzni a medencéből

Nagy a titkolózás Zac Efron ibizai incidense körül. A színészt kórházba kellett szállítani, miután a spanyolországi üdülőhely egyik kastélyának dolgozói húzták ki a villa medencéjéből.

Zac Efron rejtélyes balesetet szenvedett

Forrás: Getty Images

Zac Efron kórházba került Ibizán

Zac Efron Ibizán, egy villában pihen, de nem teljesen felhőtlen a nyaralása. A színészt ugyanis kórházba kellett szállítani egy rejtélyes incidens után. A források szerint a színésznek azután volt szüksége kivizsgálásra, miután két dolgozó megtalálta őt a medencében, és ők is húzták ki onnan. A színész képviselője megerősítette, hogy Zac Efront elővigyázatosságból kórházba szállították, de azt egyszerűen nem akarják elárulni, hogy milyen rejtélyes baleset történt az egykori tinibálvánnyal.

A Daily Mail is felkereste a színész képviselőjét, kifejezetten azt szerették volna megtudni, milyen események vezettek ahhoz, hogy úgy kellett kihúzni a sztárt a medencéből, de erre a kérdésre nem kaptak választ. Az esetet megelőzően a holland DJ, Martin Garrix egyik koncertjén bulizott Efron, aki az elmúlt hetekben Európában élvezte a nyarat. Két héttel ezelőtt egy délutánt töltött egy jachton a haverjaival Ibizán, miután a hónap elején St. Tropez-ben is megfordult.

Zac Efron arca teljesen megváltozott

A színész rajongóinak feltűnt, hogy a sztár nem hasonlít önmagára. Sokan egyből azzal vádolták, hogy mint megannyi híresség, ő is a plasztikai műtétek csapdájába esett, ezért változtak meg teljesen a vonásai. Mostanra azonban kiderült, hogy nem erről van szó. Zac Efron évekkel ezelőtt egy komoly balesetet szenvedett, amelyben elmondása szerint majdnem az életét vesztette. "Majdnem meghaltam" - nyilatkozta az egykori Disney-sztár, aki később arról is beszámolt, pontosan mi történt vele. A házában rohant, megcsúszott, a fejét pedig beleverte egy szökőkút gránti sarkába. Az arccsontja összetört, fémszálakkal kellett rögzíteni, majd fizioterápián is részt kellett vennie azért, hogy az izmai újra megfelelően működjenek.

Legújabb filmjében Nicole Kidmannel bújik ágyba

Zac Efron sokáig nem szerepelt új filmben, ennek a sérülése is lehet az oka, de idén ismét látható egy vígjátékban, ráadásul Nicole Kidmannel. A Family Affair, vagyis a Családi affér című vígjátékban a színész egy olyan filmsztárt alakít, aki egy idősebb nővel kerül kapcsolatba, amit a nő lánya nem néz jó szemmel...