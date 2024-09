Egészségesnek hitt egészségtelen élelmiszerek: nem mindegy, hogyan és mennyit fogyasztunk belőlük

A kutatások szerint a legtöbb tévhit az oxálsavat tartalmazó zöldségekkel kapcsolatos, ha nyersen fogyasztjuk őket, ilyen például a spenót és a kelkáposzta. Ezek persze nem egészségtelen élemiszerek, csak arra kell odafigyelni, hogy mennyit és hogyan fogyasztunk belőle, és vannak olyan egészségi állapotok, amelyekben nem ajánlottak.

A spenót akkor egészségtelen élemiszer, ha például ízületi gondokkal küzdünk

Mely zöldségek lehetnek egészségtelen élemiszerek?

Karishma Shah integrált táplálkozási és egészségügyi tanácsadó az egészségügyi kockázatok mérlegelése után így vélekedik: „A gyomor- vagy bélrendszeri problémákkal küzdő embereknek kerülniük kell a nyers spenót és kelkáposzta fogyasztását, mivel azok savasságot vagy gyomorfájást okozhatnak. Módjával és megfőzve azonban szuperélelmiszerek is lehetenek, tehát nem minden formában egészségtelen élemiszerek, ugyanis tápanyagban és antioxidánsokban gazdagok. Ezek a keresztes virágú zöldségek sokféle színben, formában és állagban kaphatók és bizonyítottan védenek a szívbetegségek és a rák ellen, tele vannak rosttal, C-vitaminnal és kalciummal”. De vajon miért jelentenek-e egészségügyi problémákat ezek a zöldségek nyersen fogyasztva és csak a spenóttal és a kelkáposztával kell-e vigyáznunk?

Miért ártalmas a nyers spenót és a kelkáposzta?

Neha Sahaya táplálkozási és wellness-tanácsadó ezt írta egy Instagram-bejegyzésében: „A spenót és a kelkáposzta egy oxálsav nevű vegyületet tartalmaz, amely a kalciummal és más ásványi anyagokkal kötődve a szervezetben oldhatatlan kristályokat képez. Nyersen fogyasztva az oxálsav nem bomlik le, és megzavarhatja a kalcium, a vas és más fontos ásványi anyagok felszívódását a szervezetben. Ez a két zöldség nyersen fogyasztva növelheti a vesekő, az IBS, a köszvény, a puffadás és a gázképződés kockázatát. Azok számára, akik már szenvednek ízületi fájdalomtól, duzzanattól és gyulladástól, a túlzott spenótfogyasztás ronthatja a tüneteket” - mondta.

Jobban járunk, ha hőkezelés után eszünk belőlük

Sahaya arra is rámutatott, hogy a kelkáposzta gazdag K-vitamin-forrásként reakcióba lép a véralvadásgátló szerekkel, amit a vér hígítására használnak és befolyásolhatja a vérben jelen lévő egyéb alvadási faktorokat is. Azt javasolja, hogy a spenótot és kelkáposztát főzzük meg, hogy biztonságos legyen a fogyasztása. „Még enyhe gőzöléssel vagy néhány perces blansírozással is elkerülhető a fent említett problémák. A főzés az oxálsav lebontását is segíti, így a szervezet könnyebben felszívja a spenótban lévő tápanyagokat” – tette hozzá, valamint azt is, hogy ha kis mennyiségben és csak alkalmanként fogyasztjuk ezeket nyersen, az nem okoz bajt.

Egészségügyi kockázatok nyers zöldségeknél

Jasleen Kaur táplálkozási szakértő azonban megjegyezte, hogy az említett zöldségek nem mindenkinem károsak, mindig figyeljünk arra, a szervezetünk miként reagál rájuk. „A spenót és a kelkáposzta nyers fogyasztása székrekedéshez vezethet, de ha turmixban fogyasztjuk, ez nagy eséllyel elkerülhető” - nyilatkozta.