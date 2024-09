Szem alatti sötét karikák: nem biztos, hogy a fáradtság jele, betegségre is utalhat

A szem alatti sötét karikák ellen mindenki igyekszik beveti valamilyen trükköt, kezdve az alvástól az uborkaszeleteken át a nagy mennyiségű korrektorig. Legtöbbször az alváshiány és az abból adódó fáradtság a bűnös, de néha ezek a sötét karikák egészségügyi problémákra is utalnak.

A szem alatti sötét karikák legtöbbször a féradtság jelei, de nem mindig!

Egy TikTok-felhasználót megdöbbentett, amikor a bőrgyógyásza meglátta a táskákat a szeme alatt, és azonnal tudta, hogy a családban több allergiás is lehet. Videójában elmesélte, hogy a bőrgyógyász csak egy pillantást vetett rá, és azonnal elmondta a feltételezését, hogy a családjában valaki biztosan asztmában, szénanáthában, ekcémában vagy más típusú allergiában szenvedhet. Mindezt a sötét karikákból következtetve.

A szem alatti sötét karikákat az erek eltömődése is okozhatja

„Megkérdezte, tudni akarom-e honnan tudja. Azt mondta, allergiás csillogás van a szemem alatt. Mondott valami nagy szót, hogy valójában hogy hívják, aztán azt mondta, hogy a sötét karikák a szeme alatt. Azt hittem, hogy ez csak azért van, mert nem alszom, de azt mondta, ez valójában az erek eltömődésétől van. Egy pigmentet termelnek, ami megmutatja, hogy az allergia a családban van” — magyarázta videójában a tiktoker.

Az allergiás csillogást periorbitális hiperpigmentációnak is nevezik, és az orr és az orrmelléküregek pangása okozza, ami a szem alatti kis erekre is hatással van. Ezeket a sötét karikákat különféle allergiák, például szénanátha, porallergia, sőt, még egyes ételallergiák is kiválthatják. Azonban nem minden allergiásnál alakul ki allergiás ragyogás. Nagyobb valószínűséggel jelenik meg, ha az allergia a szemet is érinti.