Al Pacino vallomása: gyerekkori péniszsérülésének fájdalma egész életében kísérti

Durva balesetet szenvedett Al Pacino gyerekkorában. A színész tízéves volt, amikor egy kerítésen sétálva megcsúszott, és egy vasrúd brutális sérülést okozott az akkor még gyerek világsztárnak.

Al Pacino a mai napig emlékszik a fájdalomra

Forrás: Anadolu via AFP

Al Pacino kötéltáncot járt, mielőtt megsérült a pénisze

„Egy vékony, vaskerítésen sétáltam, miközben a kötéltáncomat jártam. Egész délelőtt esett az eső, és persze megcsúsztam, elestem, és a vasrúd pont a lábam közé csapódott” — írja a könyvében a Keresztapa 84 éves sztárja.

A színész arra is visszaemlékszik, hogy görnyedten és mérhetetlen fájdalmak között nyögött, és nem tudott hazajutni. Egy idősebb úr kapta fel és vitte el a nagynénje házába, ahol orvos hívtak.

„Ott feküdtem az ágyon, a nadrágom teljesen letolva a bokámig, miközben életem három nője — az anyám, a nagynéném és a nagymamám — félig-meddig a péniszemet böködte és piszkálta. Miközben hallottam, hogy a vizsgálat közben suttognak egymásnak, arra gondoltam, Istenem, kérlek, most vegyél el”— írja memoárjában Al Pacino.

A könyvben, biztos, ami biztos megjegyzi, hogy a pénisze „a traumával együtt a helyén maradt”, de a baleset, amelyet élete legkínosabb élményének nevez, a mai napig kísérti.

Könyvében, amely a Sonny boy címet kapta, arról is ír a színész, hogyan cselezte ki többször is a halált, a macskához hasonlítva, akinek kilenc, sőt még több élete van. Emlékirataiban számtalan élményt idéz fel gyermekkorából és karrierjéből, többek között édesanyja öngyilkossági kísérletét és a New York-i csínytevéseket is, ugyanakor azt is részletezi, hogyan ment tönkre több évtizedes, Oscar-díjas karrierje során.