Life

Sokszor úgy tűnhet, hogy a teljes életmódváltás túl nagy feladat, sokan emiatt is adják fel. Vannak azonban olyan, fogyást segítő szokások, melyeket szépen lassan, fokozatosan is be lehet vezetni a napi rutinba.

Mindenki tudja, hogy az életmódváltás a kulcsa, hogy megszabaduljunk a súlyfeleslegtől, de sokan olyan irreális elvárásokat támasztanak magukkal szemben, hogy a kudarc garantált. Hiszen egyik napról a másikra még a legnagyobb akaraterővel sem lehet elhagyni az egészségtelen étkezést, új étrendet összeállítani, és a mindennapokba beiktatni a rendszeres mozgást – sokszor két-három hétig tart ki legfeljebb az elszántság, aztán minden marad a régiben. Érdemes az életmódváltást inkább fokozatosan bevezetni, és nem a gyors, de a tartós súlycsökkenésre helyezni a hangsúlyt. A fogyást segítő szokások látszólag apróságok, de az emésztés, a zsírégetés és az egészség szempontjából mindegyik nagyon fontos. Ha minden héten csak egy újat vezetsz be közülük, egy év múlva nemcsak karcsúbb és egészségesebb leszel, de nem kell attól sem tartanod, hogy visszatérnek a pluszkilók. Az olyan, fogyást segítő szokások, mint a reggeli előtti vízivás, segítenek, hogy ne jöjjenek vissza a pluszkilók.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2021 Nastya.ivs/Shutterstock. No use without permission. Fogyást segítő szokások: első a folyadékpótlás Nemcsak a kiszáradás miatt érdemes a nap során elegendő vizet inni, hanem azért is, mert a megfelelő hidratálás felpörgeti az anyagcserét. Emellett, ha új szokásként bevezeted, hogy felkelés után, reggeli előtt megiszol két nagy pohár vizet, akkor kisebb adag reggeli is eltelít majd. Eddz reggeli előtt Érdemes beiktatni egy rövid, könnyű edzést a felkelés és a reggelizés közé, ugyanis ha ilyenkor mozogsz, hatékonyabb a zsírégetés, hiszen a szervezet így a zsírraktárakat használja fel. Ráadásul a napod is energikusabban indul. Az első étkezés legyen fehérjében gazdag A fogyást segítő szokások közül az egyik legfontosabb, hogy odafigyelj arra, mi kerül reggelire a tányérodra. Érdemes kerülni a magas szénhidrát-tartalmú, vagy édes, cukros reggeliket, mert ezek után gyorsan újra megéhezel. Ha fehérjében gazdag reggelit eszel, nem tör rád napközben a nassolás iránti vágy. A tojás, a görög joghurt, a sajt és a sült csirkemell is jó választás lehet. Tervezd meg az egész napos étrendedet Csak pár perc reggelente leülni, és megtervezni, mit fogsz enni a nap során; érdemes fel is írni a telefonodba, vagy egy papírdarabra. Így kisebb eséllyel visznek el az impulzusok napközben, és amikor ebédet veszel, sokkal valószínűbb, hogy egészséges ételt fogsz választani.