Ez történik a testeddel, ha minden nap megiszol egy szénsavas üdítőt

Amellett, hogy a szénsavas üdítők nagy mértékben hozzájárulnak a kilók gyarapodásához, rendszeres fogyasztásuk számos egyéb egészségügyi kockázatokat rejt magában. Növelhetik a szívbetegség, a stroke, a cukorbetegség, és a rák kockázatát, ráadásul a depresszió kialakulásában is szerepet játszhatnak. Egy több, mint 22 millió ember bevonásával készült tanulmány kimutatta, hogy a rendszeres, cukorral édesített italok akkor is növelhetik a súlyos betegségek és a korai halálozás kockázatát, ha kis mértékben fogyasztjuk őket. A The Annual Review of Nutrition című szaklapban megjelent tanulmány szerint a nagyobb mennyiségű, napi szinten fogyasztott cukrozott üdítőital, sportital, gyümölcsital, energiaital, ízesített víz, valamint a hozzáadott cukrot tartalmazó kávé- és teaitalok fogyasztása pedig egyértelműen jelentősen egészségkárosító hatással bírnak.

A szénsavas üdítők rendszeres fogyasztása számos egészségügyi kockázatot rejt magában

Forrás: Shutterstock

Már napi 2,4 deciliter cukrozott szénsavas üdítő komoly egészségügyi problémákhoz vezethet

A fent említett tanulmány szerint a napi körülbelül 2,4 deciliter üdítőital már 4,2%-kal növeli a bármilyen okból történő halálozás kockázatát, és különösen veszélyes a szívbetegségben szenvedők számára, ugyanis az ő esetükben 8,2%-kal nő a halálozás kockázatának esélye. Ami a konkrét betegségeket illeti: ugyanezen mennyiség napi elfogyasztása 15,2%-kal növeli a szívkoszorúér-betegség kockázatát, 6,8%-kal a stroke, 27%-kal pedig a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Azok, akik napi szinten fogyasztanak szénsavas üdítőitalokat, nagyobb eséllyel találják szembe magukat olyan egészségügyi problémákkal is, mint a májbetegség és a vesekő.

Ezen felül nő a depresszió kialakulásának esélye, mivel a túlzott cukorfogyasztás megzavarhatja a neurotranszmitterek és az agyban lévő, hangulattal kapcsolatos vegyi anyagok egészséges működését.

Meglepett, hogy a cukorral édesített italok a depresszióban is szerepet játszanak. Ráadásul azoknál, akik nagy mennyiségű cukrozott italt fogyasztanak, 94,8%-kal nagyobb a fogszuvasodás esélye is.

- mondta Elaine Hon, RD, a kaliforniai Stanford Health Care minősített cukorbeteg-ellátási és -oktatási szakembere.