Még mindig küzdenek az orvosok Sallai Nóra és kisfia életéért. A színésznő és gyermeke egy hete szenvedett sokkoló balesetet Alsónémedinél.

Sallai Nóra és kisfia életéért még mindig küzdenek

Forrás: Hot!

Naponta 10 perc látogatási idő

"A szabály szerint az intenzív osztályon csak a közvetlen hozzátartozók lehetnek ott, és ők is csak tíz percig, maximum harmincig. Természetesen a létszám sem mindegy, két főt engednek be ilyenkor. Persze vannak kivételes esetek is, de úgy tudom, hogy Nórához csak tíz percre mehetnek be" – tudta meg a Bors és az is kiderült, anyát és fiát két külön intézményben kezelik.