Megszólalt Sallai Nóra férje: biztató hírt közölt Nóra állapotáról

A Jóban Rosszban színésznője, Sallai Nóra tragikus balesetet szenvedett, a nőt még a kórházban ápolják, ám kisfia, aki szintén az autóban ült, életét vesztette. A színésznő állapotáról most a férje nyilatkozott.

Megszólalt Sallai Nóra férje a színésznő állapotáról

Szeptember 27-én szenvedett balesetet Sallai Nóra és kisfia. Az Alsónémediben történ tragédia után a színésznő megsegítésére az egész ország összefogott, kollégái irányított véradást szerveztek számára, amin rengetegen vettek részt olyanok is, akik ismerik a színésznőt és olyanok is, akik nem. Sallai Nórát a balesete óta intenzív osztályon kezelik, egyelőre még nem tudja, hogy a vele együtt utazó kisfia feladta a harcot. Az ötéves Bende a kórházban hunyt el, miután már a helyszínen is újra kellett éleszteni.

Sallai Nóra állapotáról most a férje közölt friss információkat a Tényekkel:

Nóra állapota egy kicsit javult, azonban még mindig nagyon súlyos. Hosszú rehabilitáció várhat rá.

Szegedi László szakápoló, intenzív terápiás főápoló pedig korábban azt mondta el, hogy általánosságban mi történhet Sallai Nóra színésznővel az intenzív osztályon, valamint hogy milyen időintervallum a legkritikusabb az édesanya számára. „Az Intenzív Terápiás osztályon fenntartják a légzési, keringési életfunkciókat. Szükség esetén becsövezzük a mellkast, kialakult légmell, vagy folyadékgyülem miatt. Folyamatos a vérvétel, a sav-bázis háztartás fenntartása. Ilyen súlyos baleset esetén az első hét, majd az ezt követő harminc nap kritikus időszak” - nyilatkozta a Borsnak.

