Öt évig nem zuhanyozott a férfi: meglepő dolgokat tapasztalt

Szabó Kíra

Az utóbbi években a higiéniával és a bőrápolással kapcsolatos szokások és trendek folyamatosan változtak. James Hamblin, a Yale közegészségügyi előadója és az Atlantic munkatársa, új megvilágításba helyezi ezeket a kérdéseket legújabb könyvében, a Clean: The New Science of Skin-ben, amelyben elárulja, hogyan telt az az öt év, amikor egyáltalán nem zuhanyozott.