Közel három évtized alatt sosem mosta ki az ágyneműjét: a nőt és a kastélyát megeszi a kosz

Szakértők szerint hetente, legfeljebb kéthetente érdemes kimosni az ágyneműket, és hetente egyszer kitisztítani a matracot ahhoz, hogy elkerüljük a bőrsejtek, az izzadtság és más szennyeződések felhalmozódását. Egy az észak-walesi Flintshire-ben élő nő azonban fittyet hány a szakemberekre. Egy tévéműsorban azzal borzasztotta el a tévénézőket, hogy bevallotta, hogy még soha nem mosta ki az ágyneműjét.

Cornelia Bayley sem az ágynemű mosásában, sema takarítás, de még a fürdésben, tisztálkodásban sem jeleskedik

Cornelia Bayley, aki 2013-ban szerepelt a Megszállott takarítók című műsorban egy 17. századi kastélyban él az észak-walesi Flintshire-ben. Az 1610-ben épült, 10 hálószobás jakobinus stílusú kastélyt 1985-ben vásárolta meg 70 000 fontért. Londonból költözött oda, és a történelmi otthon megőrzésének szentelte magát, miután megromlott a kapcsolata azzal a férfival, akit „élete szerelmeként” emlegetett. Költözése idején több tízezer fontot költött az ingatlan állagmegóvására, de a pénze elfogyott, és kénytelen volt kis nyugdíjából élni, amelyet azzal egészített ki, hogy paranormális esteket tartott az otthonában.

Cornelia azért nem mos ágyneműt és nem takarít, mert szerint 200 éve sem tették az emberek

Amióta a nő a kastélyban lakik, a hely egyre koszosabbá vált, köszönhetően annak, hogy a közel három évtized alatt, amióta ott él, csak egyszer-kétszer takarított.

„Kétszáz évvel ezelőtt 20-30 ember vigyázott volna a házra, most már csak én és a macska vagyunk” — magyarázta bizonyítványát Cornelia, aki azt is elismerte, hogy két-három éve nem fürdött, mivel a kazán elromlott, és nem engedhette meg magának a meleg vizet, de ezt is megmagyarázta: „A 18. században az emberek nem fürödtek állandóan, úgyhogy valójában én csak egy másik korban élek”.

Az igazi borzalom azonban, ami a tisztaságot vagy annak hiányát illeti, a hálószobában volt tapasztalható. A hálószobát vizsgálgatva a műsor takarítópárosának egyik tagja, Hayley megkérdezte a nőt, mikor mosta ki utoljára az ágyneműt, mire Cornelia azt válaszolta, hogy soha. A kérdésre, ki tisztítja a matracokat és mikor voltak utoljára kitakarítva, illetve a műsor másik házigazdája, Dan megkérdezte, mikori a matrac, a nő így felelt: