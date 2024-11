Bruce Willis autista lánya felismerhetetlen ezen a fotón - Rá sem ismerni Tallulah-ra

Bruce Willis lánya egy szelfit osztott meg az Instagramján, ahol élénkkék ultrarövid hajjal fotózták. Tallulah utalt arra is, hogy ez a kép nem most készült, ezt írta mellé: „Csak az egyik inkarnációm #Archival #BlueBlueBlue”.

Bruce Willis lánya, Tallulah nemrégiben kitüntetést kapott a Los Angeles-i Autism Speaks gálán

Forrás: Getty Images

Bruce Willis lánya megmozgatta a követőit

A barátok és a rajongók közül sokan azt kommentálták, mennyire szerették, Tallulah-nak ezt a megjelenését,volt, aki pedig így nyilatkozott: „Teljesen elfelejtettem ezt az időszakot!” Bruce Willis lánya, Tallulah azt válaszolta, hogy „rövid volt, de merész!”

A korábban anorexiával küzdő Tallulah Willis az Instagram-oldalán egy régi videofelvétel mellett írt arról először, hogy autizmussal diagnosztizálták. A képen édesapjával, Bruce Willisszel szerepel, Tallulah a színész fejét simogatja, és a fülével játszik. „Mondd el, hogy autista vagy, anélkül, hogy elmondanád, hogy autista vagy” – írta a posztban. A gálán a 30 éves Tallulah így nyilatkozott: „A diagnózis lehetővé tette számomra, hogy ne kelljen folyton küzdenem”, és hozzátette, hogy családtagjai többet tudtak segíteni neki, most, hogy megértették. „Sokat segítenek a testvéreim, Rumer és Scout. Szólhatok, ha valamire szükségem van, és ma már jobban tudom, mire van szükségem. Korábban voltak olyan napjaim, amikor azt hittem, beteg vagyok, de most már tudom, hogy nem figyeltem oda, hogyan és miből töltekezem.” A gálán Tallulah nővére, Rumer is a színpadra lépett, hogy átadja a díjat: „Amikor Tallulah végre megkapta az autizmus diagnózisát, az nem annyira kinyilatkoztatás volt, mint inkább hazatérés… Ez megadta neki az engedélyt, hogy pontosan az legyen, aki, bocsánatkérés vagy magyarázat nélkül” - magyarázta Rumer.