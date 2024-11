Ezt a zöldséget senki sem mossa meg, pedig a szakértő szerint kötelező lenne

Felmérések alapján van egy zöldség, amit szinte senki sem mos meg, mielőtt meghámozná azt. Pedig a szakértő szerint ennél a zöldségnél is kiemelten fontos, hogy megmossuk a hámozása és a felhasználása előtt.

A hagyma az a zöldség, amit szinte senki sem mos meg felhasználás előtt.

Ez az a zöldség, amit szinte senki sem mos meg

A magyar konyha egyik népszerű alapanyaga, ez az a zöldség, amely minden háztartásban ott van. Szeleteljük, aprítjuk, néha kicsit még könnyeinket is hullajtjuk miatta, de páratlan és karakteres ízével számos étel ízvilágát gazdagítja. Igen, jól gondoltad, a hagymáról van szó. Azonban Rui Huang, az Illinois-i Egyetem Urbana-Champaign posztdoktori kutatója és az Élelmiszertechnológusok Intézetének gyümölcs- és zöldségtermékekkel foglalkozó részlegének tagja szerint nincs igazán rendben, ha mosatlanul állunk neki ennek a zöldségnek a feldolgozásához. „Fontos, hogy a hagymát megmossuk a hámozás és felhasználás előtt” – mondja Huang.

„A folyó víz alatt történő mosás megakadályozhatja, hogy a külső héjon lévő szennyeződések és baktériumok átkerüljenek a húsra, amikor a hagymát hámozzuk.”

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) is azt javasolja, hogy minden zöldséget és gyümölcsöt alaposan mossunk meg folyó víz alatt, mielőtt előkészítenénk vagy fogyasztanánk. A szakértő arra is figyelmeztet, hogy a hagyma termesztéséhez használt talajban baktériumok lehetnek, amelyek aztán a hagymákra is átterjedhetnek. „Ezért a hagyma külső héja különféle baktériumokkal szennyeződhet” – mondja Huang. „A legnagyobb aggodalomra az ételfertőzéseket okozó baktériumok adnak okot.”