Cara Delevingne mindig is nyíltan beszél a mentális egészségéről és az azzal kapcsolatos kihívásokról. A színésznő körülbelül 3 éve határozta el, hogy változtat önpusztító életmódján, és azóta is azt vallja, élete legjobb döntése volt.

Cara Delevingne 3 éve döntött a változtatás mellett

Forrás: Getty Images

Cara Delevingne: az egyensúly keresése élethosszig tartó utazás

„Az egyensúly megtalálása mindig is kihívás volt számomra” – nyilatkozta a 32 éves színésznő a People-nek. „Az önismeret és a mentális egészség megteremtése hosszú út, a változás nem egyik napról a másikra történik. Az azonban fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani, felismerni, hogy egy kis pihenőre van szükségünk és ilyenkor magunkkal törődjünk” - tette hozzá. „Az, hogy őszintén beszélek a saját küzdelmeimről, másoknak is segít és nekem is jót tesz” - jelentette ki.

Cara Delevingne-ről 2122 őszén jelentek meg fotók, melyeken teljesen szétcsúszva, cipő nélkül volt látható, amint az egyik reptéren épp meglehetősen furcsán viselkedett. A képek eljutottak a színésznőként is ismert modellhez, akit teljesen meglepett a látvány. A felvételek kijózanították a sztárt, aki hálás a lesifotósnak, hiszen általa tudatosult benne, hogy tennie kell valamit, vagy a vesztébe rohan. Cara ezt követően rehabilitációra ment és részt vesz a tizenkét lépésés programban, amely megváltoztatta a világlátását.

Cara a légzőgyakorlatok fontosságát hangsúlyozza

Delevingne úgy véli, hogy a légzéstechnikai gyakorlatok kiemelt szerepet játszanak a mentális egyensúlya fenntartásában. „A légzés segít kiszabadulni a gondolatok fogságából, és visszavezet a testemhez” – magyarázta. Cara hitvallása, hogy a belső béke eléréséhez először önmagunkkal kell jóban lennünk, hogy aztán másokhoz is tudjunk kapcsolódni.