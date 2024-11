David Attenborough ezt az egy dolgot nem eszi, hogy 100 évig éljen

David Attenborough, a 98 éves legendás természetfilmes, akit generációk szeretnek és tisztelnek, egy pillanatra sem lassít. Hihetetlen energiája és vitalitása azonban nem az véletlen műve. Ezt az egy dolgot nem eszi azért, hogy 100 évig éljen, vagy tovább.

David Attenborough ezt az alapanyagot nem fogyasztja

Forrás: Getty Images via AFP

Ezt nem eszi meg David Attenborough

Sir David Attenborough mindig is híres volt a természet és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségéről, de saját egészségét sem hanyagolta el. Bár nem mondható vegetáriánusnak, Attenborough az elmúlt években drasztikusan csökkentette a vörös hús fogyasztását – ez az egyszerű változtatás hozzájárulhatott ahhoz, hogy majdnem 100 éves korában is életerős és aktív marad.

„Megváltoztattam az étrendemet, nem drámai módon, de úgy emlékszem, hogy hónapok óta nem ettem vörös húst" - mondta még 2017-ben, és úgy tűnik, hogy a módszere bevált. „Eszem sajtot és halat is, de az utóbbi években sokkal inkább a növényi étrend felé fordultam" - árulta még el. A kutatások szerint a növényi alapú étrend csökkentheti a krónikus betegségek kockázatát, és akár évekkel is meghosszabbíthatja az életet. Attenborough számára ez különösen fontos, hiszen nemcsak saját egészségével törődik, hanem a bolygó védelmével is.