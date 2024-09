Ezt az 4 kérdést teszi fel az orvos alkoholprobléma esetén

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alkoholprobléma főként olyan demográfiai csoportokban terjed, amelyekre nem feltétlen gondolnánk. A középkorú és nyugdíjas emberek rettentő káros mennyiségben isznak alkoholt, ennek eredményekét pedig számos betegség – köztük a rák és a depresszió – kockázatának teszik ki magukat.

Az alkoholprobléma a középkorú nőknél is egyre elterjedtebb

Forrás: Shutterstock

Az alkoholprobléma a középkorú nőknél drámaian jelen van

Az NHS legfrissebb adatai azt mutatják, hogy az 55-64 éves nők 23 százaléka hetente több, mint 14 egység alkoholt fogyaszt – ez a mennyiség drámaian növeli a rák kockázatát és a függőség kialakulásának esélyét. Sokan azonban észre sem veszik, hogy problémájuk van, mert a testük még nem vált függővé az alkoholtól, figyelmeztetett Dr. Max Pemberton pszichiáter a héten a Daily Mailben.

Az orvosok az 1980-as évek vége óta használják az úgynevezett CAGE tesztet, amely négy kulcsfontosságú kérdést hivatott feltenni a betegnek az ivási szokásairól. Az amerikai pszichiáter és addiktológus, Dr. John Ewing által kifejlesztett kérdőív 76-93% közötti pontossággal azonosítja az alkoholizmust.

Sokan észre sem veszik, hogy alkoholprobléma van jelen az életükben

Forrás: Shutterstock

Dr. Pemberton szerint a kérdések a következők: Érezted már úgy, hogy csökkentened kell az ivást?

Bosszantottak már az emberek azzal, hogy kritizálják az ivási szokásaidat?

Éreztél már bűntudatot az ivás miatt?

Reggel első lépésként innod kell ahhoz, hogy nyugodt tudj maradni vagy, hogy csökkentsd a másnaposságot?

Az addiktológus szakember segíthet az alkoholprobléma kezelésében

Forrás: Shutterstock

Ha két vagy több kérdésre igennel válaszolunk, akkor olyan probléma merülhet fel, amelyet nem lehet egyszerűen nyári szórakozásként magyarázni

– mondta a pszichiáter.

Ha ezek alapján alkoholproblémára gyanakszunk, érdemes szakemberhez fordulni, mielőtt komolyabbra fordul a helyzet. Sokszor a beteg úgy érzi, hogy egyedül is képes megoldást találni a problémára – de ezek gyökere olyan mélyen lehet, hogy a legtöbbször visszaesés az eredménye. Az addiktológus szakember segít feltárni azokat a fájdalmakat, történéseket amelyek függőséghez vezetnek és abban is tudnak támogatni bennünket, hogy ez a fájdalom alkohol nélkül is elviselhető legyen.