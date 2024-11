A maratoni trónolás veszélyei: ennél semmiképp ne ülj tovább a vécén

Reggeli vagy esti „rituálénk” során rendszeresen belefeledkezünk a telefonunkból áradó információdömpingbe, ahogy egy jó könyv miatt is a vécén felejthetjük magunkat. A kellemetlen lábzsibbadáson felül azonban komoly egészségi kockázatokat is magában hordoz a maratoni vécéhasználat. Nézzük,mégis, mennyi ideig egészséges a vécéülőkén terpeszkedni?

A vécé nem arra való, hogy ott nézegesd az üzeneteidet

Forrás: Shutterstock

A vécé használata anatómiai nézőpontból

A sokáig tartó vécéhasználat azért veszélyes, mert a vécécsésze kialakítása nem idomul az emberi anatómiához. Illemhelyen ülve alacsonyabban van a végbélnyílás, mintha kanapén ülnénk, emellett a vécé ülőkéje össze is nyomja a farpofákat. Másik probléma az ülő pozícióval van, ugyanis ebben a testhelyzetben a szervezet jobban küzd, hogy vért pumpáljon a szívbe, de az izmoknak is jobban meg kell erőltetni magukat, hogy a melléktermék eltávozzon. A megerőltetés a végbél körüli ereknek sem tesz jót, de az anális izmok is gyengülnek.

Különösen a medencefenék izmai sínylik meg a hosszas vécén ücsörgést, ugyanis ezek koordinálják a bélmozgást, ülő testhelyzetben viszont nagy terhelésnek vannak kitéve.

A vécéhasználat rejtett veszélyei

A vécé kialakítása tehát nem ideális az ember teste számára. Ha mindezt megfejeljük a rendszeresen hosszúra nyúló vécéhasználattal, egyenes út vezet az orvosi rendelőbe. Lássuk az egészségügyi kockázatokat!

Székrekedés, aranyér lehet a hosszú illemhelyen üldögélés eredménye

Forrás: Shutterstock

• Székrekedés

A medencefenéki izmok gyengülésével lassul a bélmozgás, ami akadályozza az ürítést, ráadásul az ülő testhelyzet olyan szögbe állítja a végbelet, ami eleve nehezíti a végtermék távozását. Ezek összeadódva székrekedéshez vezetnek, amivel a maratoni vécéhasználat ördögi körébe kerülünk.

• Aranyér

Minél tovább ülünk, annál több vér áramlik a végbelet körülölelő erekbe, amik ezáltal megduzzadnak, vérrel telítődnek, kitágulnak, kialakítva a népbetegégnek számító aranyeret. Ezek a duzzanatok begyulladhatnak, ki is türemkedhetnek, megerőltetés hatására pedig szét is repedhetnek az erek. Fájdalmas ürítés, véres széklet, dudor, ánusz környéki viszketés jelezhet aranyeret.