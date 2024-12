Altató helyett: ezek a természetes módszerek álomba ringatnak

Sokak életét megkeseríti a rendszeres kialvatlanság, ami ellen muszáj tenni, hiszen hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát, felborítja az anyagcserét, és megzavarhatja az idegrendszert is. Ha csak rövid ideje szenvedsz álmatlanságban, érdemes altató helyett néhány természetes módszert is kipróbálnod, hiszen ha a stressz, a túlhajszoltság miatt alakultak ki az alvásproblémák, ezek gyorsan segíthetnek álomba szenderülni. Ezek mellett érdemes az életmódodat is felülvizsgálni, egészséges alváshigiéniai szokásokat kialakítani, de ha az álmatlanság hosszú ideje fennáll, érdemes felkeresned a háziorvosodat is, hiszen akár betegség is állhat az álmatlan éjszakák hátterében. Átmeneti alvászavarokra viszont az alábbi természetes módszerek is hatásosak lehetnek.

Altató helyett próbálj ki néhány természetes módszert, ha nem tudsz elaludni!

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2023 Lysenko Andrii/Shutterstock. No use without permission.

Altató helyett segít a melatonin

Az egyik leggyakrabban alkalmazott természetes altató a melatonin hormon, mely alapvetően magától termelődik a szervezetünkben, és az alvási ciklust irányítja: sötétedéskor megemelkedik a szintje a szervezetben, és a mély alvást biztosítja. Azonban manapság sötétedéstől egészen lefekvésig mesterséges fények között töltjük a mindennapjainkat, és ez rossz hatással lehet a természetes melatonin-termelődésre: a telefon, tabletek, laptopok és a tévé fénye az alvásunk ellen dolgozik. Túl azon, hogy lefekvés előtt 1-2 órával érdemes már mellőzni a képernyőhasználatot, a kis mennyiségű melatonin szedése segíthet, hogy gyorsan el tudj aludni. Szakértők szerint egészséges felnőtteknél nem okoz mellékhatásokat, az ajánlott alkalmazási módja 1-2 milligramm lefekvés előtt két órával.

Álomba ringat a levendula

Ez a finom illatú gyógynövény régóta segít az alvászavarok enyhítésében, érdemes altató helyett kipróbálni. Az illata lassítja a pulzust, csökkenti a vérnyomást és a bőr hőmérsékletét, mindezek pedig segítenek felkészíteni a szervezetet az alvásra. Egy kutatás során megfigyelték, hogy azok, akik levendula illatban feküdtek le este, sokkal mélyebben aludtak, mint akik nem. Illóolaját párologtathatod diffúzorban is, de cseppenthetsz pár cseppet a párnád sarkára.