Ekkor fordulj derékfájással mindenképpen orvoshoz: nem biztos, hogy a gerinced okozza

A derékfájásban érintettek között több a nő. Ennek oka a hölgyek testfelépítése: náluk a hasi terület jóval nagyobb, mint a férfiaknál, ezért lazább a kapcsolat a csípő és a csigolyák között, ez pedig instabillá teszi az alsó háti szakaszt. Ha a gerincoszlop középső harmadában jelentkeznek a tünetek, hátfájásról beszélhetünk, az emberek többsége viszont derékfájás miatt megy orvoshoz.

A derékfájás a nőket gyakrabban érinti

Forrás: Shutterstock

A derékfájás civilizációs betegség

A derékfájás gyakori probléma, számos ember életét keseríti meg. Van, hogy múló panaszról van szó, de komolyabb okok is állhatnak a hátterében.

A törzs izmainak megerősítésével megelőzhető

A deréktáji fájdalmak összefoglaló neve: lumbágó, ami a nőknél igen gyakori a terhesség alatt, illetve a túlsúlyosaknál is jelentkezik. A folyamatos ülőmunka és a helytelen testtartás is bárki gerincét tönkreteheti! Ugyancsak káros, ha az ember helytelen pozícióban próbál meg felemelni valamit. Éppen ezért a váll- és karizmok mellett a törzs izomzatát is erősíteni kell.

Változatos okai vannak

Ha fáj a derekad, fordulj szakorvoshoz, kivéve, ha pontosan tudod, hogy egy rossz mozdulat következtében húzódott meg. Számtalan ok állhat ugyanis az ilyen panaszok hátterében, és a legtöbbnek semmi köze nincs az ízületekhez. Ilyenek például egyes nőgyógyászati rendellenességek, a vese- vagy kismedencei gyulladás, a hasnyálmirigy-problémák, a rák egyes típusai, valamint néhány örökletes, ritka betegség. Ha a derékfájáshoz nem társulnak riasztó tünetek, például vizelet- és széklettartási nehézségek, elgyengülő lábak, akkor néhány napig érdemes gondosan megfigyelned, hogy pontosan mikor, melyik napszakban, és milyen típusú mozgások közben tapasztalod a fájdalmat, egyáltalán köthető-e az valamilyen tevékenységhez.

Fontos a jó matrac

Fekvő helyzetben a deréktájékra nehezedő nyomás „csak” az állás közben tapasztalt érték 24 százaléka, ezért az egyik legjobb módszer a heveny derékfájás „kifekvése”. Persze, nem mindegy, milyen pozitúrában alszik az ember, illetve milyen a párna és a matrac... Utóbbi esetében az a legfontosabb, hogy a fenék- és a vállrésznél legyen jobban megerősítve. Ezt házilag is megoldhatod, ha ezen a két helyen a matrac alá egy-egy deszkát raksz, melyek laprugóként működnek. A legjobb természetesen a speciális kiképzésű matrac, de ezt nem mindenki engedheti meg magának. A párok ne ragaszkodjanak az egyforma matrachoz, hiszen a testmagasságuk és a súlypontjuk többnyire eltér egymástól, ahogy az alvási szokásaik is. A jó matrac ismertetőjele, hogy az ember az éjszakai alvás után pihenten, fájdalom nélkül ébred.

Így ne aludj! Nem javasolt hason fekve aludni, mert ilyenkor a nyak szükségszerűen elcsavarodik valamelyik irányba. Ez igen megterhelő a szervezet számára, hiszen jóformán egész nap előrenézünk, megfeszítve tartjuk nyakizmainkat. A kitekert póz káros hatást gyakorol a porckorongokra. Próbálj a hátadon aludni!

Mit lehet sportolni, ha fáj a derekunk?

A sport fontos szerepet játszik a derékfájás megelőzésébe, illetve kezelésében, ám a helytelenül kivitelezett mozgások előidézői is lehetnek a problémának. Mindenkinek ajánlott a hát- és a gyorsúszás, a jóga, a Pilates és a TRX. Ezek alkalmasak a törzsizomzat megerősítésére, amely aztán segít a gerincoszlopnak megtartani a súlyt. Kezdetben mindig szakember irányítása, útmutatása alapján sajátítsd el a helyes mozdulatsort! A futás és a kerékpározás a két legkézenfekvőbb, a napirendbe legkönnyebben beilleszthető edzésforma. Előbbi valóban minden izmot erősít, de feltétlenül viselj hozzá minőségi cipőt, és lehetőleg ne aszfalton, hanem terepen fuss! Kerékpározásnál a derékfájósak egyenes gerinccel tekerjenek, ne pedig előrehajolva, kerüljék az emelkedőket, és a kormány legyen magasabban, mint az ülés. Nem javasoltak a labdajátékok a sok hirtelen hajlás, illetve a tenisz, a tollas, a kenuzás és a vívás a féloldalas mozdulatok miatt.

A masszázstól a fájdalomcsillapítóig A derékfájás hátterében sok esetben áll valamilyen gyulladás. Ilyenkor bármilyen jól esne is, nem ajánlott melegítő hatású sportkrémet, balzsamot vagy tapaszt használni. Sokkal jobbat tesz a jegelés, amit legolcsóbban és leghatékonyabban egy zacskó mirelit zöldséggel tud megtenni. A szauna, a masszázs csak akkor javasolt, ha régóta fennálló derékfájásod van, és a gyulladás kizárható. Ilyenkor jöhetnek a melegítő hatású kenőcsök is, vagy a forró fürdő aromaterápiás olajokkal, no meg a gyógyfürdőben történő kezelések. Nem szabad huzamosabb ideig fájdalomcsillapítót szedni. A legkevesebb káros mellékhatással a recept nélkül kapható, ibuprofént tartalmazó tabletták bírnak.

Azonnal fordulj orvoshoz, ha ezt tapasztalod!