A dió csodát tesz a szervezeteddel: mutatjuk, miért érdemes naponta enni belőle

A dió fogyasztásához több egészséges hatást is társíthatunk. Azon túl, hogy a karácsonyi bejgliben mennyei ízekkel ajándékoz meg minket, a dió nagymértékben hozzájárul egészségünk megőrzéséhez is. Ezért érdemes napi szinten beiktatni az étrendünkbe, hisz nemcsak jó zsírokkal, de vitaminokkal, ásványi anyagokkal, nyomelemekkel és egyéb fontos tápanyagokkal is ellátják a szervezetünket. Az alábbiakban összegyűjtöttük a dió jótékony hatásait.

A dió nemcsak finom, hanem a szervezet működésére is áldásosan hat

Forrás: Shutterstock

A dió élettani hatása - ezért együnk belőle minél többet:

Csökkenti a szívbetegségek kockázatát

Már napi egy maréknyi dió ropogtatásával is sokat tehetünk önmagunkért. A dió rendkívül magas antioxidáns tartalmának köszönhetően a szív-érrendszeri betegségek mellett, megakadályozhatja a rossz koleszterin szintjének növekedését, ugyanakkor jótékony hatást gyakorol a vese működésére, a diabéteszre és az érelmeszesedésre.

Visszaszorítja a gyulladásos folyamatokat

A szervezetünkben felbukkanó gyulladások felelőssé tehetőek többek között a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegség, az Alzheimer-kór és daganatos megbetegedésekért. A dióban lévő polifenolok azonban eredményesen csökkentik, akár meg is akadályozzák a szervezetben kialakuló gyulladásokat, ezáltal pedig megelőzik az említett betegségeket.

A dió segíthet az oxidatív stressz és a gyulladások leküzdésében

Forrás: Shutterstock

Erősíti a fogakat és a csontokat

A testünk nem képes kálciumot előállítani, csak a táplálék útján tud hozzájutni a szükséges mennyiséghez. Ha a kálciumbevitel alatta marad a szükségesnek, a szervezet kénytelen a csontokból, fogakból kivonni a szükséges mennyiséget, ami hosszú távon csontritkuláshoz vezethet. Ennek elkerülése érdekében fogyasszunk diót önmagában vagy tegyük salátába, süteményekbe.

A köhögés hatékony ellenszere

A mézes dióbél köhögés ellen is remek választás. A téli meghűléses időszakban különösen hasznos lehet a természet patikájához fordulni. Mézkülönlegességeket kínáló szaküzletekben beszerezhető olyan méz is, melyben dióbél van, de saját magunk is gond nélkül elkészíthetjük. Ilyenkor 1:1 arányban érdemes elkeverni a dióbelet mézzel, majd az egészet vízzel hígíthatjuk.