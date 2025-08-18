A világ legőrültebb lóversenyén ünnepelte 67. születésnapját Madonna — Az eseményen több híresség is részt vett

A versenyt a középkor óta évente kétszer rendezik meg a toszkán Siena városában, a Piazza del Campón, az első hivatalos versenyre 1633-ban került sor. A lovasok nyereg nélkül versenyeznek – sőt, egymást ostorozzák – több ezer szurkoló előtt, és ez a „világ legőrültebb lóversenye” néven emlegetett látványosság bizony messze áll a Grand National-tól. Ahogy egy szakértő megállapította, a hírhedt Palio di Siena lóversenyen, amelyet Olaszországban, Toszkánában rendeznek„nincsenek szabályok”. De úgy tűnik, Madonna és más sztárok épp emiatt voltak ott.
Mi lehetne jobb móka Madonnának 67. születésnapjának megünneplésére, mint csatlakozni ehhez a vidám káoszhoz? A popsztárral mind a négy gyereke ott volt a hírhedt toszkánai lóversenyen, ahol egy ablakból nézték végig az őrült lovasok és lovaik versenyét.
Ráadásul Madonna jó társaságban volt, a versenyen megjelent Sting is, aki szintén egy ablakból nézte végig lelkesen a versenyt, de felfedezték egy másik ablakban A sakál napja sztárját, Eddie Redmayne-t is.
