A világ legőrültebb lóversenyén ünnepelte 67. születésnapját Madonna — Az eseményen több híresség is részt vett

A versenyt a középkor óta évente kétszer rendezik meg a toszkán Siena városában, a Piazza del Campón, az első hivatalos versenyre 1633-ban került sor. A lovasok nyereg nélkül versenyeznek – sőt, egymást ostorozzák – több ezer szurkoló előtt, és ez a „világ legőrültebb lóversenye” néven emlegetett látványosság bizony messze áll a Grand National-tól. Ahogy egy szakértő megállapította, a hírhedt Palio di Siena lóversenyen, amelyet Olaszországban, Toszkánában rendeznek„nincsenek szabályok”. De úgy tűnik, Madonna és más sztárok épp emiatt voltak ott.

Madonna a világ legőrültebb lóversenyén ünnepelte a születésnapját

Madonna a négy gyerekével utazott Toszkánába

Mi lehetne jobb móka Madonnának 67. születésnapjának megünneplésére, mint csatlakozni ehhez a vidám káoszhoz? A popsztárral mind a négy gyereke ott volt a hírhedt toszkánai lóversenyen, ahol egy ablakból nézték végig az őrült lovasok és lovaik versenyét.

Ráadásul Madonna jó társaságban volt, a versenyen megjelent Sting is, aki szintén egy ablakból nézte végig lelkesen a versenyt, de felfedezték egy másik ablakban A sakál napja sztárját, Eddie Redmayne-t is.