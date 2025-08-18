Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A világ legőrültebb lóversenyén ünnepelte 67. születésnapját Madonna — Az eseményen több híresség is részt vett

2025.08.18.
Jó társaságban ünnepelte a születésnapját Madonna. A történelmi jelentőségű lóversenyen rajta és a gyerekein kívül több sztár is megjelent, köztük Sting és Eddie Redmayne is.

A versenyt a középkor óta évente kétszer rendezik meg a toszkán Siena városában, a Piazza del Campón, az első hivatalos versenyre 1633-ban került sor. A lovasok nyereg nélkül versenyeznek – sőt, egymást ostorozzák – több ezer szurkoló előtt, és ez a „világ legőrültebb lóversenye” néven emlegetett látványosság bizony messze áll a Grand National-tól. Ahogy egy szakértő megállapította, a hírhedt Palio di Siena lóversenyen, amelyet Olaszországban, Toszkánában rendeznek„nincsenek szabályok”. De úgy tűnik, Madonna és más sztárok épp emiatt voltak ott. 

Madonna
Madonna a világ legőrültebb lóversenyén ünnepelte a születésnapját
Forrás: Getty Images North America

Madonna a négy gyerekével utazott Toszkánába

Mi lehetne jobb móka Madonnának 67. születésnapjának megünneplésére, mint csatlakozni ehhez a vidám káoszhoz? A popsztárral mind a négy gyereke ott volt a hírhedt toszkánai lóversenyen, ahol egy ablakból nézték végig az őrült lovasok és lovaik versenyét. 

Ráadásul Madonna jó társaságban volt, a versenyen megjelent Sting is, aki szintén egy ablakból nézte végig lelkesen a versenyt, de felfedezték egy másik ablakban A sakál napja sztárját, Eddie Redmayne-t is. 

