Dobd fel a nyár utolsó heteit a 4 legőrültebb TikTok-kajatrenddel!

Pópity Balázs
2025.08.18.
Mangó formájú jégkrém, csípős-édes forró méz, színes joghurtbarkok és pikniktálak… 2025 augusztusára a TikTok a konyhába költözött és nem a diétás recepteket hozta magával, hanem a „fotózd le, mielőtt megennéd” típusú gasztroőrületeket. Nézzük, a legmenőbb kajatrendeket!

Ahogy minden időszaknak meg van a divatja az öltözködés, a smink vagy a szépségápolás terén, így változnak évről évre, de még hónapról hónapra a kajatrendek is. Ha a TikTok felkap valamit, akkor te sem menekülsz, és boldogan állsz sorba a hipermarketek puljainál, hogy megszerezd a menő alapanyagokat. Induljon az ételmustra!

1. A TikTok-trendek királya, a vezető kajatrend: a mangó formájú mangós jégkrém

Ez nem sima fagyi, ez mangószobor, fehércsokis héjjal és krémes, mangós belsővel. Ázsiából indult, de mára a TikTok globális sztárja. Az élénk színek, az „első harapás”-videók miatt, úgy viszik, mint a cukrot.

2. Forró, chilis méz a fagylalton 

Az édes-csípős kontraszt a fagylalton elsőre merésznek hangzik, de a vanília, a sós karamell vagy akár a pisztácia fagylalt mellé csorgatva teljesen új ízdimenziót ad. A TikTokon rengeteg videó kering, ahol a frissen gombócolt fagyira rámegy a még meleg, chilis méz: először finoman olvasztja a felszínt, majd bevonja aranyló, ragacsos réteggel. A végeredmény: krémes, enyhén csípős édesség, ami egyszerre nyári hűsítő és fűszeres élmény.

@mikeshothoney hot honey strawberry ice cream anyone? anyone? #mikeshothoney #hothoney #sweetheat #nyc #drizzlethemikes #icecream ♬ original sound - ★ 𝚃’𝙽’𝙰 ★

3. Fagyasztott joghurtbark és réteges gyümölcsös jégkrémek

Egészséges(nek tűnő) nyári hűsítők, amik színesebbek, mint egy Coachella-szett. A joghurtbark lényege: joghurtalap, tele friss gyümölccsel, magvakkal, csokidarabokkal, aztán mehet a fagyasztóba. Fél órával később ropogtatod, és közben videózod, mert hát olyan jól néz ki, hogy fel kell tenni TikTokra.

@feelgoodfoodie This frozen yogurt bark is the perfect summer treat made with yogurt, fruit and crunchy granola. #frozenyogurtbark ♬ original sound - Feel Good Foodie

4. Mindenegyben-tál, avagy piknikre fel!

Az „amit a hűtőben találsz”-műfaj luxusverziója. Egy tálban tészta, zöldség, sajt, hús és öntet – az eredmény pedig olyan látványos, hogy a barátaid bejelentkeznek „véletlenül” pont ebédidőben. Nyári partik kedvence, mert variálható és hordozható.

@foodby.laii Chipotle doupp #foodbylaii #fyp ♬ cozy vibes - RyseMusic

