Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 18., hétfő Ilona

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divattrend

5 stílusos késő nyári, kora őszi csizma- és ruhakombináció: a menő csajok ezt viselik pár hét múlva

divattrend csizma outfit
Közeleg az ősz és az olyan kontrasztos szettek időszaka, mint a csizma és ruha kombinációja. Ezzel az outfittel most nem foghatsz mellé, igazi stíluskirálynő leszel.

Te sem tudod, mit vegyél fel az esős, de fülledt átmeneti időben? Akkor ezek a késő nyári és kora őszi szettek lesznek a kedvenceid. A csizma és ruha kombinációja hatalmas trend, és olyan sztárok is előszeretettel követik, mint Bella Hadid vagy Kendall Jenner. A nyári ruhák laza játékossága és a bőr csizmák durva, merevsége olyan kontrasztot teremt, ami minden szettet stílusikon szintre emel. Mutatjuk, hogyan alakíthatod saját ízlésedre!

Egy stílusos átmeneti outfittel te is a legdivatosabbak között leszel
Egy stílusos átmeneti outfittel te is a legdivatosabbak között leszel
Forrás: Getty Images Europe

5 stílusos szett a csizma+ ruha kombinációjával

Az elmúlt két évben hatalmas trendje volt a cowboy csizmáknak, amit nem sokkal utána követett a retró motoros csizma is, és ezek a különleges stílusú cipőtrendek mai napig a divat meghatározó darabjai. Bár ezek a bőr lábbelik tökéletesek azoknak, akik szeretik az edgy vagy rock stílust, de megfelelő kiegészítőkkel és ruhákkal bármilyen outfittel viselhetőek. 

 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 06: A Guest is seen wearing a floral dress with a pair of brown leather boots at the Munthe show. During Copenhagen Fashion Week day three on August 06, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Paul Gonzales/Getty Images)
Csajos és boho outfit
Forrás: Getty Images Europe

Ha imádod a csajos, bohókás és hippis stílust, akkor ez a fenti szett készült. A virágos, csipkés és babarózsaszín darabok tökéletes kontrasztot alkotnak egy barna, hasított bőr csizmával. Az outfit titka, hogy a magas szárú csizmát egy fodros miniruhával párosították, ami country babydoll bájosságot kölcsönöz a viselőjének. 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 06: A guest wears brown boots, beige dress, brown leather jacket, purple head piece, purple bag outside the Herskind show during Copenhagen Fashion Week day three on August 06, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Szexi kalóz stílus
Forrás: Getty Images Europe

Ha mindig is imádtad Jack Sparrow kapitányt, eljött a te időd! A szexi kalóz stílus az ősz egyik legkülönlegesebb trendje lesz, és az olyan laza, hasított bőr csizmák is mint, amit a fenti képen is látsz. A szett eszenciája, hogy a krémszínű, fodros, ruha és a mélybarna csizma egyaránt a rokokó divatot idézi meg. 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 05: A guest wears brown cardigan, butter yellow laced dress, brown skirt, boots, bag outside Rolf Ekroth during Copenhagen Fashion Week day two on August 05, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
A jó öreg cowboy csizma még mindig trendi
Forrás: Getty Images Europe

Ha csizmadivatról van szó, nem lehet nem megemlíteni a cowboy csizmákat. Ha igazán trendi, sokoldalú csizmát keresel, amit minden divatrajongó irigyelni fog, akkor a cowboy a te stílusod. A térdig érő, rusztikus darab hihetetlenül virálissá vált az elmúlt években. Viselheted rövidnadrággal, nagy bolyhos kardigánnal és naturális színekkel, hogy igazán westernhangulatot árassz. 

PARIS, FRANCE - JUNE 26: A guest wears black rectangular sunglasses and a sleek hairstyle pulled back into a bun. The dress is sleeveless with a white bodice featuring subtle floral prints and transitions into a sheer white lace fabric at the lower half. A small, structured green handbag with decorative elements is carried. Footwear consists of black knee-high boots with a rounded toe and low heel. The guest holds a dark-colored smartphone in one hand, outside Amiri, during Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026, on June 26, 2025 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A híres motoros csizma
Forrás: Getty Images Europe

A motoros csizma vagy angolul biker boots a múlt késő őszi szezon egyik nagy slágere volt. A dobozos szabása és koptatott bőr anyaga miatt, minden szettnek keményebb, durvább hangulatot kölcsönöz. Ezért ha igazán divatdiktátor módon akarod hordani, viseld fehér, csipkés maxiruhával, hogy egyesíts magadon két teljesen eltérő világot. 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 05: A guest wears pink laced dress, head piece, red bag outside Anne Sofie Madsen during Copenhagen Fashion Week day two on August 05, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
Próbálj ki valami színeset!
Forrás: Getty Images Europe

Ne csak a megszokott fekete és barna színekben gondolkozz, próbálj ki valami egyedi, nem mindennapi változatot. Egy állatmintás vagy élénk piros csizma minden basic outfitet stílusos szintre emel.

Vár az egyetem? Ezekkel a back to school szettekkel te leszel a legtrendibb

Így lehetsz divatikon a kampuszon is!

5 extra öv, ami divatdiktátor szintre emeli az outfitedet: termékekkel, árakkal

Ismerkedj meg újra a női övek maximalista világával!

Apukád sportrövidnadrágja a nyár legnagyobb trendje — Harry Styles és Hailey Bieber már hordja

Neked is kell ez a sztár divattrend!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu