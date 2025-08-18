5 stílusos késő nyári, kora őszi csizma- és ruhakombináció: a menő csajok ezt viselik pár hét múlva

Te sem tudod, mit vegyél fel az esős, de fülledt átmeneti időben? Akkor ezek a késő nyári és kora őszi szettek lesznek a kedvenceid. A csizma és ruha kombinációja hatalmas trend, és olyan sztárok is előszeretettel követik, mint Bella Hadid vagy Kendall Jenner. A nyári ruhák laza játékossága és a bőr csizmák durva, merevsége olyan kontrasztot teremt, ami minden szettet stílusikon szintre emel. Mutatjuk, hogyan alakíthatod saját ízlésedre!

Egy stílusos átmeneti outfittel te is a legdivatosabbak között leszel

Forrás: Getty Images Europe

5 stílusos szett a csizma+ ruha kombinációjával

Az elmúlt két évben hatalmas trendje volt a cowboy csizmáknak, amit nem sokkal utána követett a retró motoros csizma is, és ezek a különleges stílusú cipőtrendek mai napig a divat meghatározó darabjai. Bár ezek a bőr lábbelik tökéletesek azoknak, akik szeretik az edgy vagy rock stílust, de megfelelő kiegészítőkkel és ruhákkal bármilyen outfittel viselhetőek.

Csajos és boho outfit

Forrás: Getty Images Europe

Ha imádod a csajos, bohókás és hippis stílust, akkor ez a fenti szett készült. A virágos, csipkés és babarózsaszín darabok tökéletes kontrasztot alkotnak egy barna, hasított bőr csizmával. Az outfit titka, hogy a magas szárú csizmát egy fodros miniruhával párosították, ami country babydoll bájosságot kölcsönöz a viselőjének.

Szexi kalóz stílus

Forrás: Getty Images Europe

Ha mindig is imádtad Jack Sparrow kapitányt, eljött a te időd! A szexi kalóz stílus az ősz egyik legkülönlegesebb trendje lesz, és az olyan laza, hasított bőr csizmák is mint, amit a fenti képen is látsz. A szett eszenciája, hogy a krémszínű, fodros, ruha és a mélybarna csizma egyaránt a rokokó divatot idézi meg.

A jó öreg cowboy csizma még mindig trendi

Forrás: Getty Images Europe

Ha csizmadivatról van szó, nem lehet nem megemlíteni a cowboy csizmákat. Ha igazán trendi, sokoldalú csizmát keresel, amit minden divatrajongó irigyelni fog, akkor a cowboy a te stílusod. A térdig érő, rusztikus darab hihetetlenül virálissá vált az elmúlt években. Viselheted rövidnadrággal, nagy bolyhos kardigánnal és naturális színekkel, hogy igazán westernhangulatot árassz.

A híres motoros csizma

Forrás: Getty Images Europe

A motoros csizma vagy angolul biker boots a múlt késő őszi szezon egyik nagy slágere volt. A dobozos szabása és koptatott bőr anyaga miatt, minden szettnek keményebb, durvább hangulatot kölcsönöz. Ezért ha igazán divatdiktátor módon akarod hordani, viseld fehér, csipkés maxiruhával, hogy egyesíts magadon két teljesen eltérő világot.