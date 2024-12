Karácsony magányosan? Így tedd másoknak és magadnak is szebbé az ünnepet!

Az ünnepi időszak nem csak külsőségeiben különleges: ilyenkor általában több időt töltünk a szeretteinkkel, lelassulunk, és értékeljük a kapcsolatainkat. Az egyedüllét, a magány azonban ekkor még szembetűnőbbé, kínzóbbá válik. Ha valaki család nélkül él, távol van a barátaitól, vagy éppen gyászol, annak az ünnepek különösen nehéz időszakot jelentenek. Bár a családját, elveszített szeretteit senkinek sem pótolhatjuk, tehetünk néhány olyan gesztust, amelyektől a magányos emberek számára is egy kicsit örömtelibbé válhat a karácsony.

Magányos karácsony: nézzük, mit tehetünk másokért, hogy szebbé tegyük az ünnepet!

Küldjünk egy személyes üzenetet vagy hívjuk fel!

Ne becsüljük alá az egyszerű telefonhívás vagy a személyes üzenet erejét! Azoknak, akik az ünnepeket egyedül töltik, már az is sokat jelenthet, ha valaki gondol rájuk, és szán rájuk néhány percet. Hívd fel, beszélgess vele, kérdezd meg, hogy érzi magát. Ezek az apró gesztusok, a tudat, hogy ő is számít valakinek, sokat segíthet abban, hogy kevésbé érezze magát magányosnak.

Szervezzünk közös programot!

Amennyiben ismersz olyan embert, aki egyedül kénytelen tölteni a karácsonyt, ebben a három napban tedd meg, hogy meghívod magadhoz ebédre, vagy átugrasz hozzá pár szelet süteménnyel. A magányos emberek sokszor nagy örömmel idézik fel a régi karácsonyokat, azokat a pillanatokat, amikor még volt kivel megosztaniuk az ünnepet. Ha ebben segítünk nekik, figyelemmel hallgatjuk őket, már jobban érezhetik magukat.

Mit tehetsz te saját magadért, ha magányosan töltöd az ünnepet?

Jó, ha már előre tudatosítod magadban, hogy ezt a karácsonyt most egyedül töltöd, és igyekezz ezt ne tragédiaként felfogni. Attól még, hogy nem lesz társaságod, téged is jóleső érzéssel tölt el, ha dekorálod a lakást és beszerzel egy kis karácsonyfát, sütsz, főzöl magadnak valami finomat, tehát ünnepelj te is. Fontos az is, hogy tervezz programot magadnak, és élj a kedvenc tevékenységeidnek. Most három egész napod lesz arra, hogy kedvenc dolgaidat bűntudat nélkül élvezhesd. Az egyedül töltött karácsony nem jelenti azt, hogy ez mindig így lesz, most azonban lesz időd, hogy átgondold a mögötted álló időszakot és azt, hogy mit szeretnél a jövőben.

Pro tipp: önkénteskedj! Az önkénteskedés lehetőséget ad arra, hogy másoknak örömet szerezz, és hasznosnak érezd magad. Segíthetsz például ételosztásban, időseknek vagy hátrányos helyzetűeknek rendezett programokban vagy szervezetek ünnepi eseményein. A másoknak való segítség gyakran segít leküzdeni a magány érzését, és örömöt, valamint a hasznosság érzését hozza.

