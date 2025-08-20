Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ezért fogynak gyorsan a kencéid a fürdőszobában - Ideális esetben a tettes szőrös és rajongsz érte

Shutterstock - wavebreakmedia
szerelem kence párkapcsolat kozmetikum
Csére Erik
2025.08.20.
Drága hölgyek, ha gyorsan ürülnek a flakonok a fürdőszobában, ne a Bermuda-háromszöget hibáztassátok – jó eséllyek a pasitok próbálgatja titokban!

Ne kerteljünk! Minket, férfiakat nem kell ezernyi marketinges trükkel kábítani: a borotvakészlet mellé beérjük egy mindenes 3 az 1-ben tusfürdővel meg egy szakállbalzsammal. Aztán belecsöppenünk egy párkapcsolatba, összeköltözünk és hirtelen egy illatos univerzumban találjuk magunkat. A fürdőszoba többé már nem csak simán a mindennapi rutin helyszíne, hanem szívünk szerelmének kozmetikai „szentélye” lesz. A legtöbbünk szemöldöke a plafonig szalad, amint meglátjuk, hogy a sarokszekrényben két sorban pislognak ránk a színes, illatos flakonok, és nekünk gőzünk sincs, mi mire való — pláne, hogy miért kell ennyi belőlük.  De eljön a reggel, amikor kiürül a multifunkciós csodatusfürdő, és ott maradunk a kísértéssel. Pipetták, krémek, olajak, radírok, szemránckrémek… egyik sem 3 az 1-ben, mégis mind azt suttogja: „Próbálj ki, hapsikám, senki se tudja meg!”. 

párkapcsolat
A fürdőszoba egy párkapcsolatban sokszor kémiaszertárrá változik.
Forrás: Shutterstock

Egy párkapcsolatban a kíváncsiság nagyobb úr, mint a férfibüszkeség

Bevalljuk: szoktunk lopni. Először csak beleszimatolunk, aztán jön a próbacsepp. Ha a ti kezetek puha tőle, nekünk sem árthat. Azt mondjátok, aki kíváncsi hamar megöregszik? Nos, minket legfeljebb illatfelhőbe csomagol...

Ecet vs. 18 ezer forintos sampon

Néha tényleg megpróbáljuk férfiasan megoldani a dolgokat. Vészhelyzetben kislattyogunk egy szál törülközőben a konyhába és elővesszük az ecetet, hogy a zsíros hajunkra öntsük. Igen, azt az étkezési 20%-ost. Előtte vízzel hígítjuk, mert annyira nem vagyunk barbárok. Ez dörgöljük a hajunkba. De ha ott figyel egy mindenmentes, bőrbarát sampon, amely pontosan úgy illatozik, mint ti egy tavaszi piknik után és pont olyan illata van, mint neked, nos akkor az ecet megy vissza a salátára, mi pedig a luxusra voksolunk.

Mindenmentes, mindent puhe-puhává varázsoló testápoló

Portrait closeup of happy couple in love embracing and caressing on big white bed. Spend weekend at home and relax in cozy wooden bedroom. Love story, passion and feelings of young people
Forrás: Shutterstock

Minden nő kémia szertárában van egy ilyen testápoló. Ez maga a bizonyíték, hogyha ti nők nem lennétek, mi férfiak, bizony egytől egyig érdes bőrű gyíkemberekké változnánk. Amikor épp nem figyeltetek, magunkra kentük, aztán lefeküdtünk. Reggelre csoda történt: a durva krokodilbőr eltűnt, a karunk sima lett, ti pedig összebújás közben gyanúsan sokáig simogattátok. Csoda, ha ráfüggünk?

Micellás víz – zombiózis ellen kiváló

Young man look in mirror holds cotton pad cleaning face use cleansing tonic, apply aftershave lotion, removing facial dirt, daily morning routine, personal skincare, beauty treatment cosmetic concept
Forrás: Shutterstock

Őszintén? Fogalmunk sem volt, hogy smink letakarítására született. Csak lecsavartuk a kupakot, áttöröltük az arcunkat, és varázsütésre eltűnt a „hajnali zombi” fej. Azóta minden reggel csapunk belőle egy kört, a flakon pedig olyan tempóban ürül, mintha állandó díjbeszedő dolgozna rajta.

Ja, hogy ez intim mosakodó?

Ne ítélj. Nem tudtuk, mi az. Csak le akartuk mosni magunkat, de nem volt más a közelben. És olyan kellemes illata volt, sokkal jobb volt, mint bármelyik férfitusfürdő valaha. Jobb esetben egy netes kutatás után feladjuk a macsóimidzset és szembekerülünk a szeméremtáji pH fogalmával. Ha a szakértők szerint ez a terület nálunk sem lúgos, szikes puszta, inkább könnyen irritálható trópusi üvegház, ahol gyorsabban szaporodnak a bacik, mint az indokolatlan viccek egy legénybúcsún, akkor bizony nekünk is érdemes ilyet venni. Végül is kinek hiányzik egy kínzó gyulladás intim tájékon? 

Szóval kedves nők…

Ti mondtátok, ne legyenek titkok közöttünk. Hát tessék: az intim mosakodótok is közös pálya. De hogy megmaradjon a fürdőszobai béke, kérlek, ne nagyon dorgáljátok meg a párjaitokat ezért. Ha határátlépésnek érzitek, akkor pedig beszélgessetek el velük. Addig is köszi, hogy puha kézzel és illatosan létezhetünk.

