Ezért fogynak gyorsan a kencéid a fürdőszobában - Ideális esetben a tettes szőrös és rajongsz érte

Ne kerteljünk! Minket, férfiakat nem kell ezernyi marketinges trükkel kábítani: a borotvakészlet mellé beérjük egy mindenes 3 az 1-ben tusfürdővel meg egy szakállbalzsammal. Aztán belecsöppenünk egy párkapcsolatba, összeköltözünk és hirtelen egy illatos univerzumban találjuk magunkat. A fürdőszoba többé már nem csak simán a mindennapi rutin helyszíne, hanem szívünk szerelmének kozmetikai „szentélye” lesz. A legtöbbünk szemöldöke a plafonig szalad, amint meglátjuk, hogy a sarokszekrényben két sorban pislognak ránk a színes, illatos flakonok, és nekünk gőzünk sincs, mi mire való — pláne, hogy miért kell ennyi belőlük. De eljön a reggel, amikor kiürül a multifunkciós csodatusfürdő, és ott maradunk a kísértéssel. Pipetták, krémek, olajak, radírok, szemránckrémek… egyik sem 3 az 1-ben, mégis mind azt suttogja: „Próbálj ki, hapsikám, senki se tudja meg!”.
Bevalljuk: szoktunk lopni. Először csak beleszimatolunk, aztán jön a próbacsepp. Ha a ti kezetek puha tőle, nekünk sem árthat. Azt mondjátok, aki kíváncsi hamar megöregszik? Nos, minket legfeljebb illatfelhőbe csomagol...
Néha tényleg megpróbáljuk férfiasan megoldani a dolgokat. Vészhelyzetben kislattyogunk egy szál törülközőben a konyhába és elővesszük az ecetet, hogy a zsíros hajunkra öntsük. Igen, azt az étkezési 20%-ost. Előtte vízzel hígítjuk, mert annyira nem vagyunk barbárok. Ez dörgöljük a hajunkba. De ha ott figyel egy mindenmentes, bőrbarát sampon, amely pontosan úgy illatozik, mint ti egy tavaszi piknik után és pont olyan illata van, mint neked, nos akkor az ecet megy vissza a salátára, mi pedig a luxusra voksolunk.
Minden nő kémia szertárában van egy ilyen testápoló. Ez maga a bizonyíték, hogyha ti nők nem lennétek, mi férfiak, bizony egytől egyig érdes bőrű gyíkemberekké változnánk. Amikor épp nem figyeltetek, magunkra kentük, aztán lefeküdtünk. Reggelre csoda történt: a durva krokodilbőr eltűnt, a karunk sima lett, ti pedig összebújás közben gyanúsan sokáig simogattátok. Csoda, ha ráfüggünk?
Őszintén? Fogalmunk sem volt, hogy smink letakarítására született. Csak lecsavartuk a kupakot, áttöröltük az arcunkat, és varázsütésre eltűnt a „hajnali zombi” fej. Azóta minden reggel csapunk belőle egy kört, a flakon pedig olyan tempóban ürül, mintha állandó díjbeszedő dolgozna rajta.
Ne ítélj. Nem tudtuk, mi az. Csak le akartuk mosni magunkat, de nem volt más a közelben. És olyan kellemes illata volt, sokkal jobb volt, mint bármelyik férfitusfürdő valaha. Jobb esetben egy netes kutatás után feladjuk a macsóimidzset és szembekerülünk a szeméremtáji pH fogalmával. Ha a szakértők szerint ez a terület nálunk sem lúgos, szikes puszta, inkább könnyen irritálható trópusi üvegház, ahol gyorsabban szaporodnak a bacik, mint az indokolatlan viccek egy legénybúcsún, akkor bizony nekünk is érdemes ilyet venni. Végül is kinek hiányzik egy kínzó gyulladás intim tájékon?
Ti mondtátok, ne legyenek titkok közöttünk. Hát tessék: az intim mosakodótok is közös pálya. De hogy megmaradjon a fürdőszobai béke, kérlek, ne nagyon dorgáljátok meg a párjaitokat ezért. Ha határátlépésnek érzitek, akkor pedig beszélgessetek el velük. Addig is köszi, hogy puha kézzel és illatosan létezhetünk.
