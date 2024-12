Kórosan elhízott - Ez az orvosi diagnózis sarkallta fogyásra az anyukát: így néz ki ma

Egy rutinszerű orvosi ellenőrzés során Ali Ridgley olyasmit látott a számítógép képernyőjén, ami örökre megváltoztatta az életét: „kórosan elhízott”. Ez a két szó nemcsak hogy elgondolkodtatta, hanem mélyen megrázta. Ez volt az a pont, amikor rájött, hogy valamit tennie kell.

Kórosan elhízott - Ez a diagnózis sarkallta változtatásra az anyukát

Testsúlya több mint felétől szabadult meg, miután kórosan elhízottnak nyilvánították

Ali Ridgley, az 52 éves édesanya megdöbbent, amikor az orvosa számítógépének monitorán meglátta a következő szavakat: kórosan elhízott. A Devon állambeli Plymouthból származó katonai étkeztetéssel foglalkozó nő ekkor eldöntötte, hogy változtat az életén, kitartása és ereje pedig másokat is inspirálhat, ugyanis idén elnyerte az év női fogyókúrázója címet. Hogy mivel? Több, mint a testsúlya felét sikerült leadnia, mintegy 82 kilót.

Ali Ridgley teljesen átalakult, nemcsak az egészségét nyerte vissza, hanem egy új szenvedélyt is talált: a futást. Jelenleg maratonra készül, és saját táncórákat is tart, amelyekkel másokat is motiválni szeretne. Azt viszont bevallotta, hogy nem mondott le az ételek szeretetéről, továbbra is ínyenc maradt, ám megtanulta, hogyan élvezhetné egészségesebb formában, és a képek tanúsága szerint módszere nagyon is bevált.