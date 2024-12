Ócska táska, kopott cipő - 5 dolog, amitől igénytelennek tűnsz mások szemében

Igénytelennek tűnsz, ha fittyet hánysz a külsődre. Persze a rohanós reggeleken senkinek sincs ideje tökéletesen összeállítani az aznapi szettjét, de bizonyos alkalmakkor hasznos tudatosan megtervezni az összeállításunkat, a megjelenésünket és a sminkünket. Az általunk viselt színekkel és darabokkal ugyanis befolyásolhatjuk, sőt akár meg is változtathatjuk a rólunk kialakult képet. Nincs mit tenni, a mai világban a külső egyértelműen számít, nem vonhatjuk ki az első benyomások képletéből.

Igénytelennek tűnsz, ha ezekre a dolgokra nem figyelsz oda

Forrás: Shutterstock

Igénytelennek tűnsz és olcsó lesz a megjelenésed, ha ezekre nem figyelsz:

1. Koszos, kopottas cipő

A Szex és New York Carrie Bradshaw-jától tudjuk, hogy a női gardrób egyik legfontosabb része a cipőgyűjteménye. Sokszor azonban hajlamosak vagyunk megtartani olyan darabokat, amik újkorukban még szépek voltak, de sajnos a sok hordástól idővel megkoptak, elkoszolódtak. Persze megőrizhetsz egy-két ilyen lábbelit emlékbe, de már ne vedd fel! Sajnos a legtöbb ember a koszos, kopottas cipő láttán úgy gondolhatja, hogy trehány és igénytelen vagy.

Kedvenc lábbelid sok mindent elárul karakteredről, egyéniségedről

Forrás: Shutterstock

2. Foltos táska, lehámlott anyag

Egy jól megválasztott táska frenetikus hatású stíluselem, megkoronázza az öltözéked. Az idei őszi-téli trendek között is kiemelkedő helyet foglal el, főleg, főleg ha a föld színeiben – bordó, barna – pompázik. Ezért elengedhetetlen, hogy viseltes, vagy koszos legyen. A gyakran hordott táskák – hacsak nem valódi bőrből vannak – hajlamosak hamar elhasználódni, megkopni, és ezután már nem ékesítik, hanem egyszerűen csak igénytelenné varázsolják a megjelenésedet.

Nincs annál kiábrándítóbb, mint, amikor jó a szetted, de kopott a táskád

Forrás: Shutterstock

3. Túl sok, túl erős smink

Az elkent szemhéjtus, repedező rúzs, pergő szempillaspirál épp annyira képes elcsúfítani a megjelenésed, mint a túl erős, hangsúlyos smink. A túl drámai smink, vastag szemhéjtus vagy maszk hatású alapozó egyből visszataszítóvá tesz mások szemében. A túl erős smink minden esetben fáradttá és öregebbé varázsolja a megjelenésed. De nagyon visszatetsző tud lenni a túl sok szempillafesték is, ha csomós, póklábszerű a szempillád.

A túl erős smink öregítheti az arcodat

Forrás: Shutterstock

4. Giccses, túl díszített műköröm

A túlzottan hosszú, hegyes végű vagy éppen túldíszített, cifra, csillámos, élénk színű köröm/műköröm sem illik egy magára valamit is adó, kifinomult és elegáns nőhöz. Lehet műkörmöd, nincs azzal baj, de lehet azt is ízlésesen is csinálni, amitől nem tűnik úgy, mintha se ízlésed, se stílusérzéked nem volna. A rikító árnyalatú, giccses minták helyett válassz inkább egy nude körmöt, ami az év bármelyik évszakában divatos és mindennel jól mutat.