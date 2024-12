Pénz, szex, menstruáció, változókor, betegségek és még számos más területe az életnek, amiről sokak szerint jobb hallgatni. Vannak családok, ahol a szabályok lazábbak, máshol nagyon szigorúan veszik a „falakon belüli” témákat, és ugyan megfogadhatjuk, hogy nem követjük a gyerekkorunkban megszokott mintákat, mindannyian ezeket visszük tovább a párkapcsolatainkba.

Vannak olyan témák, amik rengeteg párkapcsolatban tabunak számítanak, pedig a harmonikus együttélés érdekében muszáj lenne beszélni azokról

Az egyik legnagyobb tabu férfi és nő között a menstruáció

„Havibaj”. Már a népies elnevezés is azt mutatja, hogy csak a gond van vele, természetellenes, titkolni kell. Pedig a menstruáció természetes, a nők életének évtizedeken át szerves része, ráadásul havonta ismétlődik, tehát gyakran okozhat problémát, ha nem beszélünk róla. Ám a párkapcsolatok egy részében már a menstruációs vér is tabunak számít, a férfiak hallani sem akarnak róla, és a lányoknak is azt tanították, hogy a menzeszhez a férfiaknak semmi köze. Ha pedig egy nő a PMS tüneteivel, például alhasi görcsökkel, migrénnel, túlzott érzékenységgel is küzd, esetleg csökken a szexuális vágya, visszahúzódóvá válik, az végképp nem beszédtéma. Pedig könnyebb lenne a közös élet, ha a nők csendes szenvedés helyett őszintén elmondanák, mit éreznek, és így a férfiak sem csak annyit érzékelnének, hogy a párjukkal valami nem stimmel és erről nyilván ők tehetnek.

A cikluszavar sem kedvenc téma a párkapcsolatokban

A női ciklust rengeteg minden megzavarhatja a stressztől a betegségeken át, az intenzív fizikai megterhelésen keresztül a klimaxig. A cikluszavar késleltetheti a vágyott családalapítást, vagy akár akadályozhatja is azt. És akkor még nem is beszéltünk a változókorról, amikor szintén felborul a hormonegyensúly, vele a női ciklus, és ha nem tudunk róla nyíltan beszélgetni, akkor akár a párkapcsolat is. Márpedig ezek egyikéről sem szívesen beszélnek a párok, pedig sok fejfájást, vádaskodást, idegességet megspórolhatnának egymásnak és önmaguknak, ha őszintén kommunikálnának a cikluszavarokról, azok okairól és következményeiről.

Az én pénzem, a te pénzed, a mi pénzünk

Ki mennyi pénzt visz a közös életbe, ki keres jobban, mi legyen, külön kassza, közös kassza? Hogy osszuk fel a költségeket, ki mit fizet? Az egyik szórja a pénzt, a másik minden garast a fogához ver, az egyiknek adósságai vannak, a másiknak megtakarításai. Bár azt mondják, a pénz nem boldogít, de a körülötte folyó vita azért okoz kellemetlen perceket, sőt tartósan megzavarhatja a párkapcsolatot, szóval, amíg nincs gyerek, jobb nem is beszélni róla — gondolják sokan. Mintha az megoldás lenne, ha magukban őrlődnek a másik pénzkezelési szokásain. Sokkal jobb, ha már a párkapcsolat elején tisztába tesszük, mit gondolunk a pénzről, milyen viszonyban vagyunk vele, tudunk-e kompromisszumokat kötni az anyagi kérdésekben, vagy sem.