A szemrángás a szemhéj izmainak ismétlődő és önkéntelen görcsét jelenti – és meglehetősen gyakori tünet. Időtartama legtöbb esetben kiszámíthatatlan: néhány másodperctől akár órákon át is eltarthat – szélsőséges esetben pedig előfordulhat, hogy a görcsös tikkelés több napig, vagy hétig is fennáll. A szemrángás okai többnyire nem jeleznek komoly bajt; a tikkelés általában fájdalommentes, ártalmatlan, és orvosi beavatkozás nélkül megszűnik. Ritka esetekben a szemhéjgörcsök krónikus mozgászavar korai figyelmeztető jelei lehetnek, különösen akkor, ha más arcizom-tikkelések, vagy kontrollálhatatlan mozdulatok is kísérik a görcsöket.

Ezek lehetnek a szemrángás okai a szakértők szerint

1. Stressz

A stressz növeli az adrenalinszintet és ez a szem körüli izmok rángatózását eredményezheti. Ha sokat stresszelünk, akkor az idegrendszerünk túlterhelődhet és könnyen szemrángás lehet a vége.

2. Fáradtság

A kialvatlanság szintén hozzájárulhat a szem izmainak rángatózásához; ilyenkor az idegrendszer nagy sebességre kapcsol, az izmok nem tudnak megfelelően pihenni, így könnyebben alakulhatnak ki akaratlan izom-összehúzódások.

3. Koffein és alkohol

A koffein serkenti az idegrendszer működését és túlzott fogyasztása következtében könnyen szemrángás alakulhat ki.

4. Szemfáradtság

A szem megerőltetése a szem elfáradásához vezethet – ha túl sokáig nézzük a tévét, a telefont, vagy a számítógép képernyőjét, akkor szemszárazság alakulhat ki, amely szintén a szem izomzatának rángását eredményezheti.

5. Szemirritáció

Szemrángást okozhat, ha valami belekerül a szemünkbe

Szemrángást okozhat, ha valami belekerül a szemünkbe, vagy ha erősen fúj a szél; de a fény, vagy a légszennyezettség is irritációt eredményezhet. Amikor az irritáló anyagok bejutnak a szemhéjba, az gyulladást és kipirosodást okoz, amely rángatózásra késztetheti az izmokat.

6. Táplálkozás

A tápanyaghiányok – különösen a magnéziumhiány – szintén szemrángáshoz vezethet, mivel a magnézium segít szabályozni az izmokat és az idegrendszer működését.

Mit tehetünk a szemrángás ellen?

Ha gyakran tapasztalunk szemszárazságot, és egész nap a számítógép előtt dolgozunk, akkor figyeljünk arra, hogy időnként tartsunk szünetet, pihentessük a szemünket. Érdemes csökkenteni a bevitt koffein mennyiségét is; valamint igyekezzünk legalább 7-9 órát aludni éjszakánként. Ha a szemrángás szemirritációval, vagy allergiával hozható összefüggésbe, akkor alkalmazhatunk hideg vagy meleg vizes borogatást – ez segíthet megnyugtatni a szemünket és mérsékelni a szemrángást. Szemszárazság ellen használhatunk műkönnyet, csak ügyeljünk arra, hogy kizárólag jó minőségű terméket válasszunk. A stressz és a szorongás tüneteinek enyhítésére próbáljunk ki különféle relaxációs technikákat, meditációt, vagy jógázzunk rendszeresen. Együnk magnéziumban gazdag ételeket; dióféléket, zöld leveles zöldségeket, banánt, de szedhetünk magnézium kiegészítőket is.