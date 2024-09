Egészséges és finom zöld turmix a hasi zsír és éhség ellen

A hírneve általában rossz, ha a zöld turmix ízéről van szó és szinte beleborzongunk, ha arra gondolunk, hogy ezt kéne fogyasszuk minden reggel. Természetesen az egészségügyi előnyei tagadhatatlanok, de végül is az íz az, ami igazán meggyőz, vagy éppen elriaszt minket. Mivel azonban a zöld turmixok egészségesek és számtalan pozitív hatással is bírnak, valamint szupergyorsan elkészíthetőek, ezért mutatunk most egy olyan zöld turmix receptet, ami valóban finom. Ráadásul hadat üzen a hasi zsírnak is!

Így lesz finom a zöld turmix, az egyik legegészségesebb vitaminbomba.

Forrás: Shutterstock/Liliya Kandrashevich

Létezik olyan zöld turmix ami egészséges és finom is egyben?

A válasz: Igen! A zöld turmixba bármit tehetsz, ami zöld például: uborka, spenót, zeller, petrezselyem, cukkini, káposzta, saláta, zöld alma, körte, ananász, kiwi, búzafű. Persze a zöld turmix esetében nem olyan egyszerű megtalálni az egészséges és ízletes hozzávalók tökéletes arányát, hiszen nem szeretnénk cukros vagy magas kalóriatartalmú összetevőket hozzáadni, amelyek kiiktatnák például a leveles spenót egészséges hatását. De természetesen az italnak is finomnak kell lennie, hogy örömmel indítsuk vele a reggelt.

Íme az ízletes zöld turmix összetevői

2 marék spenótlevél

fél banán (érett)

maroknyi fagyasztott mangó

1 kanál vanília fehérjepor

300 ml víz

1 tk fahéj

opcionális: 1 tk spirulina por

A leveles spenót egészséges tápanyagforrás, amely turmix formájában könnyen beépíthető étrendünkbe

Az érett banán természetes édesítőszerként működik, így nincs szükség cukorra vagy hasonlóra

A fagyasztott mangó üdítően hidegebbé varázsolja a turmixot, az állaga pedig csodálatosan krémes lesz tőle. Alternatív megoldásként más fagyasztott gyümölcsök, például áfonya, málna, eper vagy ananász is használható

Amellett, hogy a spirulina por rendkívül tápanyag dús olyan esszenciális fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat tartalmaz, amelyek erősítik az immunrendszert, méregtelenítik a szervezetet és támogatják az általános egészséget

Hasi zsírégető hatású, mert a turmixban nincs sok kalória. Ennek ellenére jól eltelít, és a benne lévő tápanyagoknak köszönhetően segít megfékezni az étvágyat

Így készítsd el otthon a zöld turmixot

Valójában semmilyen különleges instrukcióra nincs szükség, mert mindössze annyi a teendő, hogy az összes hozzávalót egy nagy turmixgépbe tesszük, majd a legmagasabb fokozaton addig keverjük, amíg a massza teljesen sima és darabmentes nem lesz. Ha a turmix túl sűrű lenne, egyszerűen adjunk hozzá még egy kis vizet, amíg el nem éri a kívánt állagot. Azonnal fogyasszuk el a turmixot, mivel a fagyasztott gyümölcs miatt ilyenkor még üdítően hideg. Alternatív megoldásként készítsünk egy adagot a következő napra, és tároljuk légmentesen záródó edényben a hűtőszekrényben egy éjszakán át.